Il gioco per giocatore singolo di Apex Legends è in lavorazione, secondo il nuovo elenco di lavori

Alcuni fan di Apex Legends potrebbero voler boicottare il gioco battle royale con No Apex August, ma ciò non impedisce allo sviluppatore Respawn Entertainment di lavorarci o di un progetto completamente nuovo. Secondo un nuovo elenco di lavoro, Respawn sta sviluppando un nuovo sparatutto nell’universo di Apex Legends.

In particolare, sta creando un “universo Apex [first-person shooter] titolo di incubazione”. Questo secondo la descrizione del lavoro per l’ingegnere senior di motori/sistemi che lo studio sta cercando di assumere. Abbinalo a un annuncio all’inizio di quest’anno su Respawn al lavoro su un nuovo sparatutto per giocatore singolo, e puoi vedere che sono lo stesso progetto. Non è difficile immaginare un gioco del genere, dato il pedigree di Respawn con Titanfall e il fatto che ha uno studio concentrato interamente su Apex Legends sotto la sua ala.

Dato il “titolo di incubazione” descritto nell’elenco, questo gioco è presumibilmente molto lontano dall’uscita o da qualsiasi proiezione pubblica. Il periodo di incubazione per gli sviluppatori spesso implica provare molte idee e vedere cosa rimane. Questo elenco di lavoro sembrerebbe indicare che Respawn sta accelerando per le prime fasi di sviluppo, piuttosto che per gli ultimi ritocchi.

In ogni caso, è tutt’altro che il primo gioco di cui siamo venuti a conoscenza grazie agli annunci di lavoro. Un post di lavoro di PlayStation London Studio di maggio ci ha detto che un gioco di servizio simile a Destiny con un’ambientazione fantasy è in lavorazione. Più recentemente, Disruptive Games ha iniziato la sua ricerca per alcune posizioni diverse, poiché sta sviluppando uno sparatutto in prima persona gratuito per l’ala di gioco di Amazon.

Naturalmente, ci sono anche molte cose eccitanti in corso in Apex Legends. L’evento Collezione Risveglio è appena terminato, dopo aver portato una nuova acquisizione di città e più cosmetici nel gioco. Se ti sei perso Valkyrie’s Heirloom, non preoccuparti: ora è nella normale riserva di bottino, se per caso ottieni Heirloom Shards. Nel frattempo, la Stagione 13: Salvatori è ancora in corso fino a martedì 9 agosto.