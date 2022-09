Il gioco live-service di Assassin’s Creed Infinity è una piattaforma per il più ampio universo di AC

Assassin’s Creed Infinity “non è un gioco, di per sé”, secondo il produttore esecutivo di Ubisoft Marc-Alexis Côté, ma sarà una piattaforma attraverso la quale i fan di Assassin’s Creed potranno visitare tutte le avventure degli ultimi 15 anni di storia storica girando il mondo. serie fi.

Inoltre, “Stiamo effettivamente studiando come riportare le esperienze multiplayer standalone nell’universo di Assassin’s Creed”, tramite Infinity, ha detto Côté durante la presentazione di Ubisoft Forward di sabato.

Per il resto, Ubisoft non aveva ulteriori dettagli sul suo approccio di servizio live al gioco di ruolo open world lanciato nel novembre 2007. Ubisoft ha rivelato per la prima volta Assassin’s Creed Infinity — che è un nome in codice del progetto e potrebbe non essere il titolo finale, nel luglio 2021. La piattaforma è stata sviluppata congiuntamente da Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec.

“Invece di continuare a passare il testimone da un gioco all’altro, crediamo profondamente che questa sia un’opportunità per uno dei franchise più amati di Ubisoft di evolversi in modo più integrato e collaborativo, meno incentrato sugli studi e più focalizzato sul talento e la leadership, no non importa dove si trovano all’interno di Ubisoft”, hanno dichiarato l’anno scorso Nathalie Bouchard, amministratore delegato di Ubisoft Quebec, e Christophe Derennes, amministratore delegato di Ubisoft Montreal.

“Infinito sarà un hub che unirà tutte le nostre diverse esperienze e i nostri giocatori insieme in modi significativi”, ha detto Côté sabato.

Tuttavia, “Project Infinity” non ha una data di lancio definita; L’ospite di Ubisoft Forward Danny Wallace ha detto che i giocatori lo vedranno “nei prossimi anni”.