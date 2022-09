Il gioco di ruolo indigeno Coyote & Crow è un successo e una nuova antologia è in arrivo

Nel 2021, Connor Alexander ha deciso di pubblicare il primo gioco di ruolo da tavolo al mondo concepito e scritto da scrittori nativi americani e delle Prime Nazioni. Nel 2022 ha consegnato con Coyote & Corvo, il regolamento di base che è alla base di un intero universo di giochi di ruolo. L’accoglienza è stata positiva al di là dei suoi sogni più sfrenati e sta portando questo slancio in avanti in una nuova antologia di avventure: Coyote & Crow: storie delle terre libere è ora disponibile su Backerkit, con consegna prevista per la fine del 2023.

Coyote & Corvo postula una storia alternativa in cui i colonizzatori non hanno mai messo piede in Nord America. La città di Cahokia nel Mississippi non fu mai abbandonata. Invece, lo stato dell’Illinois è diventato il fulcro di una fiorente civiltà di indigeni che si sono diffusi in tutto il continente. A loro disposizione ci sono poteri magici provocati da un notevole evento celeste. Soprattutto, il gioco è aperto e accogliente sia per i giocatori nativi che per quelli non nativi.

“Le cose sono migliori di quanto avrei potuto immaginare”, ha detto Alexander in un’intervista a Polygon. Si riferisce al fatto che Coyote & Corvo è stato recentemente nominato per un Nebula Award, ma anche per una lettera che ha ricevuto di recente.

“La risposta è ciò che mi ha sconvolto”, ha continuato. “Ho avuto così tante persone che mi hanno contattato e raccontato una storia molto personale su come il gioco li ha influenzati, o sulle cose che hanno fatto nel gioco e sui momenti divertenti che hanno già avuto con esso. “

Alexander ha detto che sta lavorando sodo per ottenerlo Coyote & Corvo nelle biblioteche, comprese le biblioteche indigene su prenotazione negli Stati Uniti e in Canada. Alexander sta cercando di potenziare la sua comunità (di cui una parte dedicata sono giocatori non nativi). Storie delle Terre Liberela prima serie pubblicata di avventure disponibile da quando è stato rilasciato per la prima volta il regolamento di base.

“Questa cosa è un mucchio di 10 storie di 10 diversi autori indigeni accoppiati con 10 artisti diversi”, ha detto Alexander, “tutti ambientati all’incirca nella città principale di Cahokia. […] Volevamo dare alle persone una sorta di assaggio di ciò che potresti fare con il libro principale e in qualche modo far girare le loro storie”.

L’antologia va oltre il formato del “mostro della settimana” in cui il sistema cade così facilmente, ha detto Alexander.

“Ho chiesto un’ampia gamma di impostazioni tematiche”, ha detto Alexander. “Facciamo misteri di omicidio. Facciamo spionaggio. Facciamo intrighi politici. Facciamo cose che non siano solo il mostro della settimana. E gli sceneggiatori sono tornati davvero con delle cose fantastiche. Sono emozionato.”

Una delle storie, scritta da Riana Elliot, una scrittrice Cherokee, vedrà i giocatori lavorare per proteggere una festa nuziale mentre si avvia per celebrare l’unificazione di due famiglie litigiose. Un altro, scritto dallo stesso Alexander, punterà i riflettori sul futuro sito di una centrale geotermica e sul misterioso culto che venera sul terreno in cui è prevista la costruzione della centrale.

“Trattiamo molto alla leggera su molti problemi di protezione dell’acqua lì, molta scienza contro lo spirituale”, ha detto Alexander. “Ma la domanda diventa: ‘Questo culto ha avuto qualcosa a che fare con la scomparsa?’ E districare queste due cose, e impedire a quei due gruppi opposti di darsi alla gola a vicenda, è il punto in cui risiede la tensione per i personaggi”.

Al di là di quelle avventure, Alexander ha le labbra serrate su ciò che è incluso nell’antologia. Vuole che i giocatori siano sorpresi da ciò che trovano dentro. La campagna durerà ora fino al 12 ottobre e gli obiettivi allungati, inclusa la retribuzione aggiuntiva per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, saranno rivelati su Backerkit nelle prossime settimane.