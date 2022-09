Il gioco di ruolo da tavolo Stormlight Archive di Brandon Sanderson in arrivo nel 2024

La serie di romanzi Stormlight Archives di Brandon Sanderson sta diventando un gioco da tavolo ufficiale, ha annunciato l’autore martedì su YouTube. Sebbene i dettagli sul gioco siano scarsi al momento, ha rivelato che attualmente è rivolto a una finestra di rilascio del 2024 e che Sanderson e il team dietro lo si riferiscono attualmente come “Stormlight Role-Playing Game”.

Sanderson ha discusso del gioco nel suo programma YouTube con l’art director del progetto, Isaac Stewart, e Johnny O’Neal di Brotherwise Games. Brotherwise Games ha precedentemente lavorato nell’universo di Stormlight Archives su un paio di progetti diversi, incluso il gioco di carte Chiamata all’avventura: gli archivi di Stormlight. L’azienda ha alle spalle diverse campagne di crowdfunding di successo, incluso il suo attuale progetto: una serie di miniature basate sui personaggi di Sanderson che ha raccolto oltre 2,2 milioni di dollari dai sostenitori in poco più di una settimana. La campagna durerà fino al 13 ottobre, con consegna prevista entro luglio 2023.

Sanderson non ha specificato in dettaglio quali meccaniche o set di regole utilizzerebbe il nuovo gioco di ruolo, ma ci sono precedenti per questo tipo di lavoro. I romanzi di Sanderson erano stati precedentemente adattati al tavolo con Mistborn gioco di avventura, pubblicato da Crafty Games. Mentre Stormlight Archives e Mistborn si svolgono entrambi all’interno dell’enorme universo Cosmere di Sanderson, Sanderson ha scelto di non tornare a Crafty per questo nuovo gioco.

The Stormlight Archives sono una serie di libri di Sanderson ambientata nell’universo di Cosmere, dove sono ambientati anche molti dei suoi altri libri e serie. La serie è iniziata nel 2010 con La via dei re e da allora ha avuto tre voci con l’ultima, Ritmo di guerra, in arrivo nel 2020. Sanderson prevede di includere 10 romanzi nella serie nel suo insieme. Sanderson ha anche lanciato un progetto di crowdfunding all’inizio di quest’anno in cui ha raccolto 15 milioni di dollari per quattro romanzi gialli da svelare in seguito.