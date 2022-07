Il gioco di avventura Cat Stray prende il primo posto nella lista dei desideri di Steam, ottiene la compatibilità verificata con Steam Deck

Stray è stato un gioco atteso sin dal primo trailer: cosa c’è da non amare in un gioco cyberpunk in cui giochi nei panni di un simpatico gattino? È sviluppato dallo studio BlueTwelve e pubblicato dai game mover e dagli shaker indipendenti di Annapurna Interactive, e tutte quelle persone dovrebbero essere molto felici in questo momento.

Stray è attualmente al primo posto della lista dei desideri di Steam. Ciò potrebbe essere attribuito al fatto che la sua data di uscita arriverà presto, ma è comunque un’impresa impressionante. La top 10 include giocatori pesanti come Hollow Knight: Silksong, Starfield e Stalker 2. Per raggiungere il numero uno, Stray ha abbattuto The Day Before, un gioco di sopravvivenza post-apocalittico che ha tenuto il primo posto per un bel po’.

Questa è solo una celebrazione legata a Steam per Stray. Il gioco di avventura ha ricevuto lo stato di compatibilità di Steam Deck verificato, il che significa che funziona abbastanza bene sul dispositivo portatile. Questa è musica per le orecchie di Annapurna, poiché l’editore ha condiviso la notizia su Twitter con un’emoji di accompagnamento.

Come puoi vedere nello screenshot nel tweet sopra, la data di uscita di Stray è martedì 19 luglio. Fino ad allora, è effettivamente disponibile su Steam con uno sconto del 10%: $ 26,99 USD / £ 21,59, in calo da $ 29,99 USD / £ 23,99. Il gioco uscirà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 lo stesso giorno. In effetti, è una parte fondamentale del nuovo servizio PlayStation Plus: Stray sarà incluso nei livelli PS Plus Extra e PS Plus Premium.

Per quanto riguarda il gioco stesso, eseguirai le tipiche azioni dei gatti per progredire nella storia. Ciò include far cadere oggetti dalle sporgenze, graffiare il pavimento, camminare sui cavi, miagolare agli NPC, sonnecchiare e sfiorare le superfici. Quest’ultimo utilizza il feedback tattile del controller DualSense di PlayStation 5, facendoti sentire le varie trame. Gli amanti dei gatti dovrebbero apprezzare tutti questi meccanismi.