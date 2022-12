Il gioco AR per dispositivi mobili The Witcher: Monster Slayer si chiuderà nel 2023

Lo stregone: Ammazzamostriun adattamento mobile in realtà aumentata del franchise RPG di The Witcher simile a Pokémon Vai, chiuderà tra circa sei mesi, ha annunciato CD Projekt martedì. Il gioco termina il 30 giugno 2023.

Gli sviluppatori di Spokko, lo studio di CD Projekt che ha realizzato il gioco, hanno ringraziato i giocatori per il tempo trascorso nel gioco free-to-play, aggiungendo che la comunità mondiale “ha sconfitto oltre 100 milioni di mostri”.

“Siamo orgogliosi di essere stati in grado di creare un’esperienza AR basata sulla posizione che catturasse com’era essere un witcher nella vita reale”, ha aggiunto lo studio.

Lo stregone: Ammazzamostri sarà disponibile nel Google Play Store e nell’App Store iOS fino al 31 gennaio. “Dal 1 febbraio, il gioco subirà alcuni importanti cambiamenti, che porteranno alla chiusura del gioco”, ha dichiarato il team di Spokko.

Secondo una FAQ, ciò significa che nessun nuovo contenuto (mostri, armature o missioni) e i giocatori non saranno più in grado di effettuare acquisti in-app con denaro reale. Il mercato del gioco rimarrà attivo per consentire ai giocatori di spendere qualsiasi valuta di gioco in loro possesso entro il 30 giugno.

The Witcher: l’uccisore di mostri lanciato per dispositivi iOS e Android il 21 luglio 2021, anche se è stato rivelato per la prima volta con un trailer nell’agosto 2020. La notizia della chiusura arriva due giorni dopo che CD Projekt Red ha annunciato il supporto per Gwent: il gioco di carte The Witcher sarebbe tramontato entro la fine del 2023.