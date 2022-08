Il gioco 007 di James Bond dello studio Hitman 3 è fissato per il 2025 al più presto

Lo sviluppatore di Hitman 3 IO Interactive e la licenza di James Bond sono una combinazione perfetta. Le infiltrazioni furtive dell’Agente 47, le interazioni ingannevoli e gli abili scontri a fuoco sono esattamente ciò che 007 dovrebbe fare anche in un videogioco. Purtroppo, sembra che dovremo aspettare un po’ per vedere Bond in azione.

Come notato dal giornalista di giochi @DarkDetectiveNL su Twitter, IO Interactive ha rilasciato una dichiarazione particolarmente interessante nel suo rapporto annuale 2021/2022, concludendo l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2022. “C’è il rischio che il prossimo numero di anni solari [that] i profitti diminuiranno”, si legge nel rapporto. “Ciò è dovuto alle lunghe fasi di produzione che ci attendono, prima che le prossime versioni arrivino sul mercato. Più precisamente, fiscale [years 2024] e [2025] le stime mostrano un calo significativo”. In altre parole, IOI prevede di guadagnare meno fino al rilascio del suo prossimo gioco, e ciò non sarà fino alla fine dell’anno fiscale 2025. Allo stato attuale, l’esercizio 2025 di IOI si chiude il 31 marzo 2025, quindi non dovremmo aspettarci di vedere il rilascio del gioco 007 prima di allora.

IO Interactive ha pubblicato il suo Rapporto Annuale 2021/22 (anno terminato il 31 marzo 2022). I ricavi sono stati di 538 milioni di corone danesi (~72,4 milioni di dollari), +7% su base annua, più del doppio delle aspettative del management. Principalmente grazie a un accordo Xbox Game Pass. Esaminando lo sviluppo mobile Progetto 007 previsto dopo marzo 2025? pic.twitter.com/JlnZ5J4kyJ — DarkDetective (@DarkDetectiveNL) 31 agosto 2022

Tuttavia, ci sono notizie positive nel rapporto di IOI. Hitman 3 si è comportato molto bene: vendite “migliori del 300%” rispetto a Hitman 2, secondo il CEO dello studio. In quanto tale, IOI “sta valutando l’apertura di più studi sussidiari in nuovi paesi per i quali ospitare [its] esigenze di crescita”, secondo il rapporto. È un buon problema da avere.

Per quanto riguarda il futuro gioco 007, ovviamente sappiamo molto poco di ciò che IOI sta pianificando. Come minimo, sarà protagonista della sua versione di James Bond, una storia originale, con la possibilità di una trilogia come quella vista dalla moderna serie Hitman. 007 La produttrice del franchise cinematografico Barbara Broccoli è apparentemente abbastanza soddisfatta del fatto che IOI sia al timone grazie al suo successo con Hitman.

Sulla stessa linea, Hitman 3 continua a vedere roadmap mensili di nuovi contenuti. Agosto 2022 ha portato la pistola Floral Baller, restituendo Elusive Targets e altro ancora. Le novità di settembre 2022 sono state prese in giro con una gif di un abito che si illumina al buio.