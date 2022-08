Il giocatore di Tower of Fantasy aggira il level cap, svela l’intera mappa in una volta

Tower of Fantasy è ora disponibile, ma l’intero gioco non è disponibile per coloro che stanno saltando in aria. Questo perché il gioco ha un limite su quanto puoi salire di livello in un solo giorno. Con alcune parti della mappa che richiedono un livello minimo di personaggio per essere esplorate, questo limite impedisce ai giocatori di vedere troppo e troppo velocemente. Ma anche con questi blocchi stradali in atto, almeno un giocatore ha trovato un modo per accedere all’intera Aesperia.

Sidnime, uno YouTuber che di solito si concentra su Genshin Impact, ha condiviso un video che descrive in dettaglio come hanno aggirato il level cap e sbloccato l’intera mappa. Ciò comporta una varietà di trucchi, incluso uno schema di movimento di saltare, scattare, planare e schivare l’aria per attraversare grandi varchi che altrimenti vieterebbero l’accesso. Puoi guardare il video qui sotto per vedere tutti i dettagli esatti, alcuni dei quali dipendono dalla ricerca della storia di Meryl.

Come vedrai, aggirare il limite di livello in realtà non protegge Sidnime nella zona Warren di alto livello. I personaggi non al livello appropriato saranno bombardati da radiazioni, che prosciugheranno lentamente la loro salute. Sidnime è in grado di far fronte a questo equipaggiando una varietà di ricette di guarigione e Simulacra, mantenendosi robusti mentre usano il trucco del movimento per raggiungere altri fari di teletrasporto intorno a Warren. Radiazione o meno, è sempre impressionante vedere qualcuno rompere i confini di un gioco il primo giorno.

Tower of Fantasy è ora disponibile su PC, iOS e Android. I giocatori su console dovranno scegliere una di queste piattaforme perché al momento non sono previste versioni per PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Tuttavia, i giocatori su PC e dispositivi mobili stanno ancora riscontrando alcuni problemi: i problemi di server e accesso hanno rovinato il giorno del lancio. Come scusa per il problema, i giocatori riceveranno gratuitamente Dark Crystals. Chiunque si sia preregistrato a Tower of Fantasy può anche richiedere i propri premi traguardo ora.