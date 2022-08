Il giocatore di Destiny 2 crea Captain Falcon di F-Zero con Arc 3.0

Se Nintendo non realizzerà un altro gioco F-Zero, i fan prenderanno in mano la situazione. Puoi sempre contare sul pubblico di Destiny 2 per trovare idee creative.

In questo caso, l’utente di Reddit Sparkson1 ha condiviso la sua “collaborazione Destiny x F-Zero”, alias l’armatura a tema Capitan Falcon sul forum. L’elmetto rosso, la giacca blu e gli stivali dorati si uniscono davvero per creare un clone di Captain Falcon, ma il post di Sparkson1 non riguarda solo la moda. Il loro video di 40 secondi mostra anche il Guardian che lancia l’equivalente di Destiny 2 di un Falcon Punch. In particolare, stanno usando un Arc 3.0 Titan, che lancia potenti pugni carichi di energia contro nemici e altri giocatori. L’unica cosa che manca è la musica da corsa F-Zero in sottofondo.