Il Giappone è pronto ad accogliere i turisti stranieri tra lo yen basso

È difficile dirlo dal suo aspetto solenne, ma l’amministratore delegato di Akky International Corp. Hideyuki Abe è estasiato.

Stanno tornando i turisti stranieri, i visitatori stranieri che spendono molto che affollavano il suo vivace negozio nell’area dell’elettronica di Akihabara a Tokyo, i suoi scaffali colorati pieni di orologi e ninnoli come spade da samurai e teste oscillanti.

I singoli visitatori potranno visitare il Giappone senza visto a partire da martedì, proprio come prima del COVID-19, e negozi di elettronica, compagnie aeree e attrazioni turistiche sperano tutti in un aumento degli affari.

Durante la pandemia, il Giappone ha mantenuto i suoi confini chiusi alla maggior parte dei visitatori internazionali. Da giugno sono consentiti solo viaggi a pacchetto. Nel frattempo, lo yen è crollato rispetto al dollaro, fornendo ad alcuni viaggiatori molto più potere d’acquisto e rendendo il Giappone praticamente allettante per chi cerca affari.

Abe impiega circa 50 persone e ha dovuto licenziare i lavoratori dopo l’epidemia nel 2020. Da allora alcuni negozi di Akihabara hanno chiuso, ma ha aspettato il suo turno.

“Aspettare è dove risiede il potere”, ha spiegato Abe. “In questo momento, sono preoccupato per una carenza di manodopera”.

I rivenditori di Akihabara e altre attività in Giappone che dipendono in gran parte da turisti provenienti da tutto il mondo hanno avuto un paio d’anni difficili. Laox, un importante marchio di negozi, ha chiuso la sua sede di Akihabara, lasciando aperte solo le sedi dell’aeroporto di Narita e di Kyoto.

Nara, famosa per i suoi templi, santuari e produttori di sake, scommette sui turisti provenienti da altre parti del Giappone e su quelli provenienti dall’estero. Un rifugio pastorale con cervi che corrono liberi nei parchi e uno splendido fogliame autunnale, Katsunori Tsuji della divisione di sviluppo turistico della Prefettura di Nara lo consiglia a persone preoccupate per i rischi di visitare aree affollate.

“Ci sono caratteristiche della vita che i giapponesi hanno conservato nel corso degli anni a Nara che puoi effettivamente percepire e goderti”, ha osservato.

Circa dieci anni fa, i turisti cinesi arrivavano in grandi gruppi per acquistare marchi di lusso europei e persino sedili del water high-tech, e i loro acquisti venivano soprannominati “baku-gai”, una combinazione dei termini giapponesi per “esplosivo” e “acquisto”.

Prima dell’epidemia, 32 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Giappone nel 2019. Secondo il World Travel & Tourism Council, il settore dei viaggi e del turismo ha quindi contribuito per oltre il 7% all’economia giapponese.

Le maggiori compagnie aeree giapponesi All Nippon Airways e Japan Airlines stanno aumentando la capacità di volo in previsione dell’aumento della domanda. Durante la pandemia, entrambi i voli hanno drasticamente ridotto.

“Si stima che l’impatto dell’ingresso di viaggiatori sull’economia giapponese sia di oltre 5 trilioni di yen ($ 35 miliardi), quindi abbiamo grandi aspettative”, ha detto recentemente ai giornalisti l’amministratore delegato di ANA Shinichi Inoue.

I voli da e per Honolulu, Francoforte, New York, Seoul e Parigi riprenderanno nei prossimi mesi. Hanno lo scopo di attrarre non solo i turisti in visita, ma anche i giapponesi che stanno pianificando viaggi da sogno per le vacanze di Natale e Capodanno.

Per servire clienti da tutto il mondo, inclusi Vietnam, Europa e Americhe, il personale delle tre sedi di Abe conosce più di una dozzina di lingue.

Ha attraversato diverse crisi, tra cui l’incidente nucleare di Fukushima nel marzo 2011, quando lo yen era più alto del dollaro, rendendo il Giappone una destinazione estremamente costosa.

Nel 2011 il dollaro USA valeva circa 80 yen. L’anno scorso, il dollaro valeva circa 111 yen. Ora si sta avvicinando al massimo da tre decenni di circa 145 yen e le restrizioni sulla pandemia si stanno allentando. I turisti torneranno.

“Questa è un’opportunità fantastica”, ha dichiarato Abe.