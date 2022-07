Il gameplay di The Last of Us Part 1 perde, mostrando combattimenti e aggiornamenti delle armi

I preordini per The Last of Us Part 1 sono già aperti, ma finora abbiamo visto un solo trailer. Almeno, dovevamo vedere solo quel trailer. Circa sei minuti di gioco del remake sono apparsi online e il filmato è più o meno quello che ti aspetteresti.

Il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker ha condiviso diversi clip su Twitter, affermando che gli sono stati consegnati da una fonte anonima. Da allora Baker ha deciso di eliminare i tweet, ma VGC ha il filmato stesso se vuoi verificarlo. Due delle tre clip mostrano il combattimento, che è meccanicamente simile al gioco originale, ma sembra molto meglio girare in modo nativo su una PlayStation 5. L’altra clip mostra Joel che aggiorna un fucile e possiamo effettivamente vederlo attaccare fisicamente nuovi allegati a L’arma. In particolare, il filmato è piuttosto sbiadito, ma Baker afferma che ciò è probabilmente dovuto a specifiche impostazioni HDR da parte del leaker.

Questa non è la prima serie di perdite di Last of Us Part 1 a raggiungere Internet questa settimana. Solo pochi giorni prima della comparsa di questo filmato, una serie di screenshot è stata condivisa sul forum di gioco ResetEra. Il membro del forum ImBald ha trasmesso i pensieri da una propria fonte anonima, che ha affermato che il gioco non ha visto molti miglioramenti meccanici, per lo più solo una migliore qualità grafica e audio. Affermano inoltre che il gioco supporterà una frequenza di aggiornamento variabile, una “modalità di gioco” 4K/30 FPS e una “modalità dinamica” 4K/60 FPS, oltre alle numerose funzionalità di accessibilità presenti in The Last of Us Part 2.

Visto che tutto questo è trapelato e non annunciato ufficialmente da Naughty Dog, prendi tutte queste informazioni con le pinze. Il remake è stato oggetto di molte perdite: il trailer è arrivato dalla stessa PlayStation poche ore prima che il gioco fosse annunciato ufficialmente. In ogni caso, non dovremo aspettare a lungo per mettere le mani sul gioco. La data di uscita per PlayStation 5 di The Last of Us Part 1 è il 2 settembre. È in lavorazione anche una versione per PC.