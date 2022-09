Il filmato della stagione 4 di Fortnite Chapter 4 fa il suo debutto su Chrome, un nuovo cattivo e un cameo di Brie Larson

Fortnite è ufficialmente rilevata da Chrome. In un nuovo trailer cinematografico per la stagione 4 del capitolo 3, il filmato mostra l’isola di Battle Royale del gioco schizzata con la sostanza, dando ai giocatori il potere di trasformarsi in un blob e passare attraverso gli oggetti. Chrome non è l’unica cosa che viene introdotta, poiché Brie Larson ora si unisce a Dwayne “The Rock” Johnson come membro di spicco della fazione dei Sette e apparentemente ha il compito di eliminare un infausto cattivo.

Dopo mesi di speculazioni, il trailer della Stagione 4 del Capitolo 3 è ora confermato Capitan Marvel protagonista Brie Larson come il paradigma. Il personaggio viene mostrato mentre scappa da quello che è noto solo come Chrome, poiché consuma altri volti importanti, come The Scientist e The Origin. Il suo arrivo non è chiaramente una coincidenza. I momenti finali rivelano il nuovo antagonista The Herald dietro questo attacco, un personaggio che ha un aspetto simile all’albero della realtà dell’isola.

Chrome non è solo per l’appeal visivo. Il post sul blog della stagione ha dettagliato i giocatori che sono in grado di “Chrome-ify” se stessi, trasformandoli alla fine in Blob immuni ai danni. Questa capacità può essere applicata anche alle strutture e consente ai giocatori di attraversarle in qualsiasi momento. Il liquido ha anche portato a posizioni di Chrome e armi EvoChrome. Ad esempio, il trailer svela un nuovo POI interamente di Chrome, noto come Herald’s Sanctum. Nel frattempo, i giocatori possono ora trovare armi EvoChrome in tutta l’isola: pistole che si dice aumentino di rarità ad ogni eliminazione che ottengono.

tramite il canale YouTube di Fortnite

Ovviamente, come ogni stagione precedente, il capitolo 3 stagione 4 lega diverse nuove skin nella sua funzione Battle Pass. Ciò include la Spider-Gwen precedentemente trapelata, un orso a tema Slurp chiamato “Grriz” e la stessa Paradigm. Coloro che sbloccheranno Paradigm avranno la possibilità non solo di alterare l’elmo del protagonista, ma potrà anche essere rimosso per sfoggiare il modello del personaggio di Larson. I giocatori possono provare la nuova stagione e le sue offerte Battle Pass dal 18 settembre al 4 dicembre.