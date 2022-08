Il fidanzato di Simone Biles

Simone Bile è un Un patrimonio netto di 16 milioni di dollari Ginnasta artistica americana. Simone è la ginnasta americana più decorata di tutti i tempi, avendo vinto 32 medaglie (sia olimpiche che mondiali). Simone è una delle ginnaste più decorate al mondo. Molti considerano Simone Biles il miglior ginnasta di tutti i tempi.

Durante le Olimpiadi estive del 2016, ha ottenuto alcuni dei suoi successi più straordinari. Era un membro della squadra statunitense conosciuta come la “Gli ultimi cinque” in quei giochi Simone ha vinto medaglie d’oro individuali in pavimento, volteggio e all-around a questi giochi. Ha vinto il bronzo alla trave di bilanciamento e l’oro come parte della squadra degli Stati Uniti.

Simone ha combattuto alle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo, riprogrammate per il 2021 a causa di un ritardo COVID, portando a casa un bronzo alla trave e un argento con la squadra. Si è ritirata dai giochi in parte a causa delle “torsioni”, una condizione in cui una ginnasta perde improvvisamente consapevolezza del proprio equilibrio aereo.

Primi anni di vita

Simone Arianne Biles è nata a Columbus, Ohio, il 14 marzo 1997. Simone e i suoi tre fratelli hanno vissuto e abbandonato l’affido durante la loro infanzia. Sua nonna ha iniziato a prendere parte attiva alla sua educazione nel 2000 e Biles è cresciuta nella periferia di Houston in questo momento. Simone è cresciuta in un ambiente cattolico e ha profonde radici in Belize perché sua madre è del Belize. Ha ancora la cittadinanza del Belize.

Simone era determinato per una carriera come ginnasta professionista fin dalla tenera età. È stata quindi rimossa dalla classe e istruita a casa per il resto della sua scuola secondaria. Questo le ha permesso di allenarsi il 33% in più e, prima di iniziare l’università, Simone ha partecipato ai massimi livelli alle Olimpiadi.

Carriera

Biles ha iniziato la sua carriera di ginnastica in giovane età e all’età di otto anni lavorava con istruttori come Aimee Boorman. Ha gareggiato nell’American Classic a Houston quando aveva 14 anni. È arrivata al terzo posto. Nel 2012 ha vinto l’American Classic a Huntsville. Quell’anno fu scelta per la squadra nazionale junior degli Stati Uniti. Nel 2013 ha debuttato in nazionale maggiore in Coppa America prima di gareggiare nel Trofeo Città di Jesolo e assistere la squadra statunitense a vincere una medaglia d’oro.

Dopo una brutta esibizione alla US Classic 2013, Márta Károlyi ha invitato Simone in un campo privato e anche la giovane ginnasta ha iniziato ad allenarsi con uno psicologo sportivo. Seguirono prestazioni migliori e Simone fu scelto per competere nei Campionati del Mondo. Un’altra grande esibizione ai Campionati di ginnastica artistica 2013 l’ha aiutata ad assicurarsi il primo posto. A questo punto, il sedicenne aveva già dimostrato di essere un talento straordinario, superando ginnaste internazionali molto più esperte.

Biles, insieme ad altre importanti ginnaste americane, ha rappresentato gli Stati Uniti ai Campionati mondiali di ginnastica artistica 2014 a Glasgow, in Scozia, dove ha vinto la competizione per la terza volta consecutiva. Aveva vinto 14 medaglie mondiali a questo punto. Nel 2016 è seguita una serie di eccellenti prestazioni e Biles è stato inevitabilmente scelto per rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi estive in Brasile quell’anno.

Approvazioni

Nel corso degli anni, Simone Biles ha integrato le sue entrate di ginnastica con una varietà di sponsorizzazioni aziendali. È stata famosa in una pubblicità di Tide con molte altre ginnaste prima delle Olimpiadi del 2016.

Nike le ha firmato un contratto esclusivo a lungo termine nel 2015. Nello stesso anno, ha firmato un accordo con GK Elite Sportswear per creare un marchio di body Simone Biles. Simone e i suoi colleghi di “Final Five” sono apparsi sulla copertina di un’edizione speciale di Wheaties box nell’agosto 2016.

Simone ha annunciato in particolare la sua partenza da Nike e la firma con l’Athleta nell’aprile 2021, solo tre mesi prima delle Olimpiadi del 2020. L’atleta ha accettato di ospitare uno spettacolo nazionale per Simone dopo le Olimpiadi, in diretta rivalità con un’esibizione simile normalmente condotta da USA Gymnastics. Simone e Athleta lanceranno anche una linea di abbigliamento sportivo.

Simeone avrebbe lasciato la Nike perché la società non si adattava più ai suoi principi. Era particolarmente preoccupata per i precedenti di Nike di scandali, reclami dei dipendenti e altri problemi che hanno afflitto la principale azienda di abbigliamento sportivo negli ultimi anni.

Relazioni

Biles ha iniziato una relazione con un’altra ginnasta Stacey Ervin Jr. nel 2017. Dopo tre anni di frequentazione, la coppia commette un errore nel 2020. Simone ha dichiarato di aver iniziato a frequentare il giocatore di football professionista Jonathan Owens quell’anno.

Simone Biles e il suo fidanzato giocatore della NFL, Jonathan Owens, condividi una storia d’amore molto contemporanea. In una nuova intervista con il Wall Street Journal Magazine, la ginnasta olimpica ha spiegato come si sono incontrati all’inizio dell’epidemia nel marzo 2020 e la storia coinvolge Instagram e una spintarella da sua sorella minore, Adria.

Dichiarazione di Jonathan-

“Direbbe che sono entrato nei suoi DM,Biles ha spiegato alla rivista. “L’ho visto e ho pensato, ‘Oh, è piuttosto carino’, quindi l’ho salutato… e poi ho notato che era a Houston, quindi abbiamo iniziato a parlare un po’, e poi siamo andati a vederci una o due settimane dopo .

Il vincitore dell’oro olimpico, 24 anni, e la sicurezza degli Houston Texans, 25, stavano flirtando e FaceTiming da alcune settimane quando Adria ha sequestrato il telefono di Biles durante una discussione e lo ha invitato a una vacanza a casa sul lago, secondo la rivista. Ha portato Zeus, il suo bulldog inglese, e Lilo, il bulldog francese della sua futura ragazza. Owens fu presto invitato ai pasti domenicali della famiglia Biles.

In precedenza aveva detto alla rivista Texas Monthly di non essere a conoscenza delle capacità atletiche di Biles quando si era avvicinata a lui per la prima volta.

“Non ho idea di chi fosse”, ha detto. “Non l’avevo mai sentita prima, e quando gliel’ho detto, quella era una delle cose che amava”.

“Questa è stata una partita fatta in paradiso”, ha continuato. “Non c’è persona migliore per me. Mi ama, è così affettuosa. Lo adoro. Ed è semplicemente inebriante vedere quanto lavoro ci mette in ogni cosa. Questo è tutto ciò che ha detto.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!