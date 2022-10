Il Festival delle Luci torna per illuminare la Stagione della Luce di Pokemon Go

Pokémon Go terrà di nuovo l’evento Festival delle Luci, che fungerà da punto intermedio per ottobre. La celebrazione sarà breve, a partire dal 14 ottobre, ma ci saranno un sacco di ricompense e Pokémon di cui i giocatori potranno divertirsi mentre ci avvicineremo alla fine del mese e all’evento principale di Halloween. Per il Festival delle Luci di quest’anno, Morelull e Shiinotic faranno il loro debutto in Pokémon Go.

Morelull è la forma iniziale di questi due Pokémon e sarà quella che potrai trovare allo stato brado durante l’evento. Se catturi abbastanza Morelull per guadagnare 50 Morelull Candy, puoi evolverlo in Shiinotic. Entrambi sono Pokémon di tipo Erba e Folletto, il che offre loro un ampio potenziale di utilizzo contro altri giocatori.

Oltre a Morelull in natura, possiamo aspettarci di vedere Pikachu, Vulpix, Magnemite, Chinchou, Litwick, Litleo, Helioptile e Dedenne. Inoltre, se i giocatori sono fortunati, c’è la possibilità che possano incontrare un Ponyta di Galar e Togedemaru.

Mentre vagano usando l’incenso, i giocatori hanno la possibilità di incontrare Geodude di Alola, Blitzle, Darumaka, Litwick, Dedenne o Morelull. C’è la possibilità che i giocatori fortunati possano trovare Galarian Ponyta o Galarian Darumaka attraverso questo metodo.

Ponyta, Darumaka, Dedenne e Morelull di Galar appariranno nei raid a una stella se si generano nell’area locale di un giocatore. Per i raid a tre stelle, abbiamo Alolan Raichu, Galarian Weezing, Mawile e Hisuian Braviary. Infine, nei raid a cinque stelle in primo piano, Xerneas sarà disponibile e c’è la possibilità che tu possa catturare una versione brillante di questo Pokémon.

L’evento Festival of Lights 2022 si svolgerà dal 14 al 17 ottobre. Il 15 ottobre, Litwick avrà il suo evento Community Day, a cui consigliamo vivamente a tutti di partecipare per assicurarsi che possano catturare abbastanza Litwick per trasformarlo in un Chandelure, e possono insegnare è la prossima mossa di tipo Spettro, Poltergeist.