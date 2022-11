Il fan trailer live-action di Fallout 76 cattura le parti migliori del gioco

Ricaduta 76 ha promosso una vivace comunità sin dal suo lancio nel 2018. Sebbene il gioco abbia avuto un lancio notoriamente difficile, gli ambienti dell’Appalachia sono stati un punto di forza sin dall’inizio. Aggiornamenti successivi come il Wastelanders l’espansione ha dato vita al West Virginia, e c’è sempre stato un fedele gruppo di fan che ha amato l’esperienza, i problemi e tutto il resto. Un trailer live-action realizzato dai fan dal regista Brian Curtis e dal team di Infectious Designer è un incredibile tributo alle parti migliori del gioco online di Bethesda. (Questo concept trailer realizzato dai fan non è correlato all’adattamento televisivo di Amazon del franchise di Fallout.)

Curtis scrive nella descrizione del video:

“Ho capito. Fallout 76 ha avuto un lancio difficile, ma non esclude l’esperienza memorabile di uscire dal Vault 76 per la prima volta ed esplorare la terra desolata degli Appalachi con gli amici. Esplorare, costruire e fare una pausa per scattare una foto epica nel caos è stato divertente. Il mondo era bellissimo e le avventure erano abbondanti se eri disposto a cercarlo. C’è sicuramente qualcosa di speciale in questo gioco. Questo video è la manifestazione dell’ispirazione che ho trovato.

Per i vagabondi insanguinati che hanno trovato la bellezza in un mondo distrutto e per coloro che hanno l’incrollabile convinzione di costruirlo.