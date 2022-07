Il fan di Elden Ring realizza una bellissima tazza Iron Fist Alexander

Sin dalla sua prima apparizione in un trailer di Elden Ring, Iron Fist Alexander è stato uno dei preferiti dai fan. Conosciuto per la prima volta come “amico della pentola”, il vaso vivente ha una serie di missioni completa nel gioco che ti porterà dalle colline di Limgrave fino al Farum Azula fatiscente tra le nuvole. Come molti personaggi, ha ricevuto molta attenzione e fan art, ma un artigiano ha portato il suo apprezzamento a un livello superiore.

Old Devil Fine Wares è un negozio di stoviglie, bicchieri e altre ceramiche artigianali. L’artista Logan Stefonek ha creato un Iron Fist Alexander personalizzato, completo di braccia e gambe incrociate simili al carbone. Potrebbe non essere la tazza più pratica per bere bevande, ma va bene considerando che Stefonek non sta cercando di venderla in questo momento. “Il fatto che Elden Ring abbia trovato un modo per invadere non solo la mia vita personale, ma anche la mia vita professionale è davvero incredibile”, ha detto in un post su Instagram. “Testamento di un gioco davvero eccezionale.”

Immagine tramite Old Devil Fine Wares

Iron Fist Alexander è un amichevole Living Jar, anche se i suoi simili sono solitamente nemici che cercano di farti fuori con giri e body slam. Sconfiggerli spesso assegna frammenti di barattoli viventi e altre risorse. Il gioco include altri pezzi di equipaggiamento modellati su questi vasi, come il Companion Jar Talisman che aumenta la potenza degli oggetti lanciati. Puoi persino evocare la tua squadra di vasi viventi con le ceneri spirituali Soljars of Fortune, anche se non è proprio come combattere il generale Radahn al fianco di Alexander.

Ovviamente, nessun personaggio di Elden Ring ha ricevuto così tanta attenzione come Malenia, Blade of Miquella. È generalmente considerata il boss più difficile da sconfiggere nell’intero gioco, al punto che alcuni giocatori hanno fatto della sua battaglia il loro unico obiettivo. Il leggendario membro della comunità Let Me Solo Her ha ricevuto una vera spada dallo sviluppatore FromSofware in onore dei loro migliaia di duelli contro la dea della putrefazione.