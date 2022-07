Il fan di Elden Ring batte Malenia solo con una build di livello 1

Quando si tratta di boss di Elden Ring, sconfiggere Malenia, Blade of Miquella non è un compito facile. È generalmente considerata la più difficile dell’intero gioco, eppure alcuni giocatori si prendono la responsabilità di rendere il combattimento ancora più impegnativo.

Entra in SynergyMygos, che ha condiviso la propria vittoria di Malenia su Reddit. La maggior parte dei giocatori affronta Malenia alla fine del gioco, aspettando di aver raggiunto circa il livello 150. SynergyMygos, tuttavia, ha vinto il combattimento a un misero livello 1. Inoltre, l’hanno fatto come la classe Wretch, che attacca solo con un semplice club. SynergyMygos ha anche portato un Buckler nella lotta per avere accesso alle parate, oltre a una manciata di Freezing Pots. Questi possono essere usati per interrompere l’attacco più devastante di Malenia, la Danza degli uccelli acquatici. La combinazione di spade in stile anime potrebbe sentirsi più a suo agio in Sekiro: Shadows Die Twice che in Elden Ring. In ogni caso, SynergyMygos è riuscita a sconfiggere Malenia dopo “un sacco di pratica”.