Il Dungeon Journal di Elderwood è un fantastico regalo di gioco di ruolo, ora su Kickstarter

Molti gruppi di giochi di ruolo da tavolo si sono spostati completamente online negli ultimi anni, ma la maggior parte si incontra ancora di persona per tirare i dadi con rabbia. Non sarebbe bello, quindi, avere tutto ciò che ti serve per far girare il tuo personaggio tutto in un unico posto? Il Dungeon Journal della società con sede nel Michigan Elderwood Academy sembra proprio quello che fa per te: un Trapper Keeper che tiene i tuoi dadi, una miniatura, la tua scheda del personaggio e qualsiasi nota estranea, il tutto in un piccolo portfolio A5.

Questa settimana è stata lanciata una nuova campagna Kickstarter con un buy-in minimo di $ 89 più spese di spedizione. I sostenitori ottengono un foglio A5 rilegato in pelle con una volta a dadi per un dorso. Annulla alcuni scatti e sia il tuo personaggio che i tuoi calcoli matematici saranno proprio dove hai bisogno che siano. Apri il foglio e sei pronto per arrotolare.

Ma Elderwood sta facendo un ulteriore passo avanti. La campagna offre una manciata di extra premurosi. C’è una torre di dadi e un vassoio rotante, entrambi realizzati in morbida pelle e piegati in modo piatto. Grazie a una mezza dozzina di occhielli in metallo, si agganciano persino al diario stesso. Sono disponibili aggiornamenti per diverse qualità di legno, pelle, goffratura, tutte quelle cose buone. Ma penso che la caratteristica più bella sia il prezzo nominale per le scritte personalizzate sul davanti: solo $ 15 e puoi apporre il nome del tuo personaggio direttamente sulla copertina.

In un mondo in cui i dadi fantasiosi possono farti pagare $ 60 sul lato basso e dove si possono trovare vassoi rotanti per centinaia di dollari a pop, un piccolo oggetto multifunzione su misura come questo sembra davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. E il fatto che io possa stampare qualsiasi vecchio foglio di carta A5 per esso in seguito aggiunge valore. La mia unica preoccupazione è che gli anelli potrebbero non reggere nel tempo. Ma tendo ad essere duro con i miei raccoglitori a tre anelli.

Aspetterò che questi vengano venduti al dettaglio io stesso, poiché Elderwood ha un’eccellente presenza nel circuito delle convention. Ma se sei uno dei primi ad adottare o stai cercando un regalo per il giocatore di ruolo nella tua vita, luglio 2023 non è poi così tanto da aspettare per la consegna. Puoi trovare il configuratore, che ti aiuterà a valutare il set dei tuoi sogni, sulla pagina Kickstarter.