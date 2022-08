Il DLC sulle armi segrete di Boyfriend Dungeon arriva sulle piattaforme con un lancio a sorpresa

Dungeon crawling dating sim Boyfriend Dungeon ha lanciato oggi una bomba (che probabilmente ha un nome e una personalità propri) con l’annuncio del rilascio a sorpresa del suo DLC Secret Weapons. Pochi giorni dopo il primo anniversario del gioco, la società ha annunciato in un comunicato stampa che il DLC era ora disponibile su Switch, Xbox e PC e, ancora meglio, è gratuito.

Secret Weapons aggiunge un nuovissimo dungeon, alcuni nuovi brani musicali e tre nuove armi con cui stringere amicizia o avere una relazione a proprio piacimento. Jonah the Axe e Leah the Hammer si rivolgono a quei fan a cui piace la sensazione di un grande bastone robusto nelle loro mani, mentre il misterioso Dr. Holmes funge non solo da nuova arma a frusta, ma anche da boss finale del nuovo dungeon. Holmes è stato progettato da Ikumi Nakamura, CEO e Direttore Creativo dello studio di sviluppo Unseen Inc, e la loro voce è fornita dalla streamer Kathleen “Loserfruit” Belsten. Che tu abbia terminato la campagna o che tu stia ricominciando da capo, tutti i nuovi contenuti saranno disponibili per i giocatori. Sembra che Kitfox miri a portare un po’ più di quest’ultima folla, scontando il gioco a $ 14,99 su Switch e Steam.

Boyfriend Dungeon ha subito alcune polemiche al suo lancio lo scorso anno su ciò che alcuni giocatori hanno ritenuto un avviso di contenuto inadeguato all’inizio del gioco. Sono state espresse preoccupazioni sul fatto che l’avviso di contenuto non coprisse sufficientemente i problemi di stalking e manipolazione nel gioco, ma Kitfox ha aggiornato rapidamente l’avviso sulla scia del clamore e ha continuato a supportare il gioco nell’ultimo anno. Il problema sembra essere stato ampiamente perdonato dai fan a questo punto, senza dubbio in gran parte a causa della reazione rapida e sensibile dell’azienda. Il gioco è stato nominato per il Gayming Awards 2022 Game of the Year a febbraio.