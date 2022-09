Il DLC Shadows of Rose di Resident Evil Village concluderà la storia di Winters

Resident Evil Villageil nuovo DLC, L’espansione degli inverni, concluderà la saga della famiglia Winters, secondo Capcom. Il direttore di Capcom, il direttore di Capcom, Kento Kinoshita, ha detto a IGN al Tokyo Game Show che la parte Shadows of Rose del DLC concluderà la storia della famiglia.

Il produttore di Capcom Masachika Kawata ha rifiutato di commentare a IGN cosa riserva il futuro, dicendo che Capcom potrebbe “assolutamente non” parlare del prossimo passo per il franchise.

Shadows of Rose, una parte del Villaggio Il DLC in arrivo il 28 ottobre è ambientato 16 anni dopo gli eventi di Villaggio, quando Rose Winters viene a conoscenza di se stessa e dei suoi strani poteri. Ethan Winters, il padre di Rose, è apparso per la prima volta nel franchise di Resident Evil nel 2017 Cattivo ospite 7: rischio biologico prima di tornare per Villaggio. Anche sua moglie e la madre di Rose, Mia, sono apparse in entrambi i giochi.

Il L’espansione degli inverni include molto di più, inclusa una modalità in terza persona per il gioco principale. Ci saranno anche nuovi contenuti per la modalità Mercenari con Chris Redfield, Heisenberg e Lady Alcina Dimitrescu giocabili, oltre a uno spinoff multiplayer chiamato Resident Evil: Re:Verse. Tutto questo arriverà il 28 ottobre come parte dell’espansione di Winters.

Resident Evil Village è stato rilasciato a maggio 2021 per Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.