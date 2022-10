Il DLC di Resident Evil Village e la modalità in terza persona mostrano i poteri di Rose, l’incapacità di vedere la faccia di Ethan

Capcom ha condiviso ulteriori informazioni sull’espansione del DLC Resident Evil Village durante il Resident Evil Showcase del 2022. Chiamato l’espansione degli inverni, il DLC includerà una nuova modalità in terza persona per la campagna principale, una nuova modalità mercenari e una nuova vasta campagna storia chiamata Shadows of Rose. Umorosamente, gli sviluppatori durante lo Showcase hanno confermato che i giocatori non potranno ancora vedere il volto di Ethan anche nella campagna in terza persona.

Uno scherzo tra i fan di Resident Evil è come il protagonista principale di Resident Evil VII e Village, Ethan Winters, abbia il viso coperto di ombre. Nessuna immagine ufficiale dell’aspetto di Ethan è mai stata rivelata, lasciando il suo volto un enigma totale. Sembra che Capcom voglia lasciare l’aspetto di Ethan un mistero, anche in terza persona. Il regista di Resident Evil Village, Kento Kinoshita, ha confermato in un’intervista che il modello del personaggio di Ethan distoglierà lo sguardo ogni volta che i giocatori spostano la telecamera per guardarlo direttamente.

The Resident Evil Showcase ha anche pubblicato un lungo video incentrato sul DLC Shadow of Rose. La nuova campagna DLC è incentrata su Rose Winters, la figlia di Ethan, che è stata rapita da bambina nella campagna principale del Villaggio. Il DLC avanza velocemente fino a quando Rose ha sedici anni e il nuovo filmato mostrato allo Showcase presenta le sue abilità uniche. Rose ha il potere di far brillare il suo corpo di un bianco brillante, il che in qualche modo colpisce i nemici con cui si imbatte. Questo la rende unica tra gli altri protagonisti di Resident Evil perché è una delle poche con poteri soprannaturali.

L’espansione di Winters sarà disponibile il 28 ottobre. Durante lo Showcase sono stati rivelati anche nuovi filmati e dettagli per Resident Evil 4 Remake, che mostrano più grafica e funzionalità di gioco aggiornate. Resident Evil 4 Remake è attualmente previsto per il lancio il 24 marzo 2023 e i giocatori possono preordinare il titolo ora per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam.