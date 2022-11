Il dizionario ufficiale di Scrabble ha 500 nuove parole, tra cui “stan”

Estremamente in linea Scarabeo i giocatori sono fortunati. Sono state aggiunte circa 500 nuove parole al file Scarabeo dizionario, inclusi stan, torrent, vibing, subtweet (anche se chissà per quanto tempo sarà rilevante), zoomer e adulting. Giunto alla settima edizione, Il dizionario ufficiale dei giocatori di Scrabble è stato aggiornato l’ultima volta nel 2018, quindi c’è molto terreno fertile da coprire.

Ecco alcune delle nostre nuove parole preferite: bae, inspo, yeehaw, sitch (che immagino con la voce di Kim Possible), welp, jedi, dox, folx, hangry, spork (come mai prima non funzionava?), convo , vaxxed, thingie, onesie, swole, inspo e atting (come nel simbolo @), tra gli altri.

Ci sono molte nuove gustose aggiunte di parole come matcha, horchata, marg (per margarita), iftar, wagyu, kabocha e zaatar (che tipicamente si scrive za’atar, ma Scarabeo regole significano che le parole con apostrofi, come i possessivi, non sono riproducibili). Sono state aggiunte anche molte nuove parole composte, tra cui deadname e pageview. Anche Pig Latin, in modo divertente, è stato aggiornato da sostantivo a forme verbali – in precedenza si poteva suonare ixnay, adesso puoi giocare a ixnayed e ixnaying.

Se ami Scarabeo, allora probabilmente hai sbattuto la testa contro l’abisso tra il dizionario ufficiale del gioco e il più ampio “dizionario” in evoluzione della lingua parlata. Forse giochi con amici e familiari simpatici che lasciano scivolare le tue scelte di parole. Ma se un concorrente ti sfida formalmente se una parola è scritta correttamente o se esiste nel dizionario ufficiale del gioco, sei obbligato a controllare. Se lo sfidante ha ragione, e la parola non esiste nel Scarabeo dizionario, il giocatore perde i punti per quel round.

Nel corso degli anni, ci sono state parole che si trovano in alcuni dizionari comuni che non sono state inserite Scarabeo‘S. Secondo Hasbro Scarabeo Pagina web FAQ, le parole “devono essere trovate in due dei cinque dizionari americani più popolari” prima di essere aggiunte al Scarabeo uno. Trovo delizioso immaginare le persone che hanno dovuto scansionare più dizionari per stabilire se guac fosse un modo accettabile di riferirsi al guacamole.