Il direttore del protocollo Callisto afferma che lo studio sta affrontando settimane lavorative di sette giorni, giorni da 12 a 15 ore

Lo scricchiolio è stato un problema prevalente nello sviluppo di videogiochi sin dai primi giorni del settore. Negli ultimi anni, diversi sviluppatori si sono fatti avanti con storie su condizioni di lavoro stressanti su prodotti tripla A che sono in genere causate da lunghi orari di lavoro o settimane di lavoro prolungate. In un tweet ora cancellato dal CEO di Striking Distance Studios e dal direttore di The Callisto Protocol Glenn Schofield, il regista ha dipinto un quadro problematico dello sviluppo del gioco horror in arrivo che sembra allinearsi con le precedenti storie dell’orrore di sviluppo di giochi di vita reale.

“Noi [are] lavorando 6-7 giorni alla settimana, nessuno ci obbliga”, ha detto Schofield su Twitter. Il regista ha affermato che lo studio stava continuando il suo lavoro attraverso una serie di problemi, tra cui esaurimento e COVID-19, e anche che i giorni di lavoro a volte duravano tra le 12 e le 15 ore. Il regista ha concluso la sua dichiarazione sottintendendo che questo tipo di carico di lavoro definisce lo sviluppo del gioco, scrivendo: “[You] fallo per te [love] esso.”

Schofield ha pubblicato questo tweet la mattina del 3 settembre, che cade nel fine settimana del Labor Day, un fine settimana festivo negli Stati Uniti che celebra i lavoratori, molti dei quali ricevono fine settimana di tre giorni in riconoscimento di ciò. Il tweet è stato successivamente cancellato da Schofield, ma il giornalista di videogiochi Ian Walker è stato in grado di catturare uno screenshot prima della sua eliminazione.