Il direttore del gioco di Final Fantasy XIV riconosce che l’equilibrio tra il DPS a distanza e quello in mischia è disattivato, le modifiche in arrivo nella patch 6.25 e 6.28

Il combattimento di Final Fantasy XIV ha subito importanti iterazioni nel corso della sua esistenza e non tutto ha sempre funzionato perfettamente durante questo periodo. Una parte importante del bilanciamento del lavoro fino ad ora è stata assicurarsi che i lavori in mischia ricevessero più danni rispetto ai lavori a distanza per tenere conto del dover essere vicino al boss per fare danni.

Nel tentativo di rendere il gioco più facile da usare e accessibile, il team ha progettato tutti i recenti incontri con i boss in modo che siano più compatibili con il corpo a corpo, ma deve ancora colmare il divario di danno tra i lavori corpo a corpo e quelli a distanza per compensarlo. Il direttore del gioco Naoki Yoshida ha riconosciuto questa preoccupazione e afferma che i cambiamenti stanno arrivando.

Il team prevede di iniziare ad apportare modifiche al numero con le patch 6.25 e 6.28. Non è stato chiarito se ridurranno o meno i danni in mischia o aumenteranno i danni da lavoro a distanza. La maggior parte dei giocatori vorrebbe probabilmente vedere dei buff, poiché fare un enorme danno nerf a tutti i lavori in mischia sarebbe un enorme colpo negativo per le persone che svolgono quei lavori.

Yoshida ha anche chiarito che gli effettivi aggiustamenti delle azioni di lavoro non arriveranno fino al rilascio della Patch 6.3. Quindi, mentre i numeri verranno presto modificati, le modifiche principali al modo in cui i lavori vengono eseguiti o funzionano subiranno un leggero ritardo.

Gli incontri dei raid di Endwalker’s Savage hanno principalmente caratterizzato boss le cui hitbox sono di dimensioni notevolmente maggiori rispetto agli incontri passati, il che significa che il tempo di attività in mischia è aumentato a causa di ciò. I giorni in cui doversi disimpegnare da un boss e perdere danni sono diminuiti, quindi il ranged e i caster che hanno un danno inferiore per compensare non hanno più senso.

Il bilanciamento dei lavori è stato un problema caldo nella Patch 6.2, che ha anche portato il team a dover nerfare il boss finale di Pandemonium Abbsyos Savage per evitare che alcuni lavori venissero lasciati fuori durante le prime settimane di progressione.