Il diario degli sviluppatori di Rollerdrome spiega come gioca effettivamente lo sparatutto sui pattini a rotelle

Rollerdrome ha catturato l’attenzione dal momento in cui ha debuttato durante uno degli showcase sullo stato di avanzamento di PlayStation. È il prossimo gioco di Roll7, lo sviluppatore noto per il freddo franchise di skateboard OlliOlli. Ora sta scambiando lo skateboard con pattini a rotelle e pistole. Rollerdrome è metà skater, metà shooter, e quella combinazione sta sicuramente bene in movimento.

Ma come funziona in realtà giocare a? Un nuovo diario degli sviluppatori dal PlayStation Blog si immerge un po’ più a fondo nella filosofia del design. Uno degli elementi più grandi è la libertà: pensa ai parchi Pro Skater di Tony Hawk aperti piuttosto che ai semplici percorsi ad ostacoli. “È il primo gioco Roll7 che non è lineare”, afferma il direttore creativo John Ribbins. “Ti dà libero sfogo per avere un po’ più di creatività e dare un po’ più di stile a quello che stai facendo.”

Lo slancio è una parte importante di questo. I tiratori spesso implicano lo spostamento attraverso corridoi stretti e l’accaparramento dei nemici, oppure l’essere messi alle strette. Non dovrebbe essere il caso qui. “Non hai vicoli ciechi e non hai angoli in cui puoi rimanere bloccato”, continua Ribbins. “Puoi sempre saltare su qualcosa o scolpire qualcosa che ti riporterà di nuovo in combattimento.”

Uno stile di movimento e combattimento così diverso richiederà pratica, quindi Rollerdrome ti faciliterà la sua meccanica. “Nei primi livelli, [it’s] abbastanza facile, come ‘uccidi cinque ragazzi’”, spiega Jacob Mills, designer di livello 3D senior. “Più tardi è come ‘uccidere un ragazzo mentre si cavalca un muro'”. Obiettivi crescenti come questo sono il modo in cui Roll7 intende insegnare ai giocatori i dettagli del gioco.

Man mano che il gioco va avanti, eseguirai manovre più avanzate come schivare il fuoco dei cecchini in aria, evitare le mine a terra e persino abbattere i razzi. Per aiutarti in questo, Rollerdrome include Reflex Time: premi un pulsante e il mondo rallenterà brevemente, permettendoti di schivare con più attenzione e allineare i tuoi colpi. Premi Reflex Time proprio mentre fai una schivata perfetta e attiverai Super Reflex. Questo conferisce all’intero gioco una sfumatura blu mentre evidenzia i nemici in rosso. Se stai giocando su PlayStation 5, il feedback tattile nel controller DualSense ti chiederà il momento perfetto per farlo. Puoi vedere come appare nel video qui sotto.

Per quanto riguarda quando puoi mettere le mani su Rollerdrome, la sua data di uscita è martedì 16 agosto. Il gioco arriverà sulla già citata PlayStation 5, così come PlayStation 4 e PC tramite Steam. Nessun prezzo è stato annunciato, anche se si vocifera che il gioco sarà incluso nel nuovo servizio PlayStation Plus come parte del livello Extra.