Il design di Mario per il film di Super Mario Bros. è trapelato… da un dipendente di McDonald’s?

Il film di Super Mario Bros. ha lasciato i fan di Mario a chiedersi come sarà il film. Con il trailer del film in uscita il 6 ottobre, le persone si chiedono come suonerà la voce di Mario e come apparirà il personaggio. Nonostante gli anni di rilascio dei videogiochi di Mario, l’aspetto di Mario potrebbe non essere identico al design del gioco.

Oggi, i fan di Mario hanno la loro risposta all’apparizione di Mario nel film, ed è grazie a un dipendente di McDonald’s. Includendo un’immagine del materiale promozionale di McDonald’s, viene mostrata un’immagine di Mario come apparirebbe nel film.

Nel canale ConnorEatsPants Discord, un dipendente di McDonald’s ha inserito nella chat un’immagine che mostra del materiale promozionale di McDonald’s. Un’immagine che sembrava far parte di un elemento del calendario mostra Mario, che sembra simile alla versione animata mostrata durante l’annuncio del Nintendo Direct.