Il datamining di Splatoon 3 potrebbe suggerire tre nuove modalità Salmon Run in arrivo con futuri aggiornamenti

Un dataminer affidabile ha scoperto potenziali nuove modalità Salmon Run in Splatoon 3. Il dataminer, che si chiama OatmealDome su Twitter, ha trovato nuove modalità etichettate Pair, Underground e Contest nei file del titolo. Queste nuove modalità di gioco sono probabilmente parte di un imminente aggiornamento che Nintendo deve ancora annunciare. OatmealDome ritiene che queste modalità siano probabilmente per Salmon Run, con Pair e Underground che hanno i propri livelli di paga e titoli. Underground avrà anche quote più elevate rispetto al tipico gioco Salmon Run.

OatmealDome suggerisce che le modalità potrebbero anche essere un evento a tempo limitato come il Big Run. Salmon Run è una modalità di gioco introdotta come evento limitato in Splatoon 2 e tornata come modalità permanente chiamata Salmon Run Next Wave in Splatoon 3. Salmon Run è un evento multiplayer cooperativo, in cui fino a quattro giocatori possono allearsi per combattere tre ondate di nemici. Ogni ondata ha un timer e i giocatori devono soddisfare una quota per completare un’ondata. L’obiettivo principale di Salmon Run è sconfiggere i nemici chiamati Salmonidi e raccogliere oggetti che lasciano cadere chiamati Power Eggs e Golden Eggs.

[Splatoon 3] Ci sono tre possibili nuove modalità Salmon Run in arrivo in un futuro aggiornamento: “Pair”, “Underground” e “Contest”. Pair e Underground avranno i propri gradi e titoli di stipendio. Inoltre, Underground avrà quote più alte (per ondata: +3 / +5 / +7) del normale. — OatmealDome (@OatmealDome) 16 settembre 2022

Se i giocatori non riescono a raggiungere la quota, tutti i giocatori vengono espulsi e i loro turni vengono terminati. La quota in ogni Salmon Run è determinata da quanti giocatori sono presenti e dai ranghi di tutti i giocatori. Il grado e il titolo del lavoro dei giocatori sono separati dal livello e dal grado multiplayer principali di Splatoon 3. I cinque gradi per Salmon Run sono Apprentice, Part-Timer, Go-Getter, Overachiever e Profreshional.

Le potenziali nuove modalità Salmon Run scoperte da OatmealDome potrebbero aggiungere più varietà al gameplay e renderlo fresco per i giocatori che hanno esaurito tutte le possibili opportunità di gioco attualmente presentate nella modalità. Splatoon 3 ha dimostrato di essere un enorme successo per Nintendo, specialmente nel suo paese d’origine, il Giappone, quindi ha senso che il gioco riceverà aggiornamenti in futuro.