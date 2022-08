Destiny 2 Stagione 18 uscirà ufficialmente il 23 agosto, subito dopo il Destiny 2 Showcase impostato per dettagliare l’espansione Lightfall e tutte le modifiche in arrivo all’inizio dell’anno 6. Grazie all’utente Twitter @joshhunt, la comunità di datamining ha scoperto tonnellate di nuove dettagli sui contenuti della Stagione 18 prima del lancio, inclusi il nome, il raid di Destiny 1 di ritorno, i nomi delle attività e altro ancora.

La stagione 18 sarà chiamata La stagione del saccheggioe i giocatori entreranno in una versione rivista del King’s Fall Raid dall’espansione The Taken King Destiny 1. Le nuove attività si chiamano Hideout and Expedition e, sebbene la fuga di notizie non abbia molti dettagli su cosa siano, la storia stagionale, “Ketchcrash”, punta a contenuti incentrati sui caduti, e sono tutti incentrati sul prendere ciò che possono, comunque possono. Ciò porta molti a prevedere che i giocatori si intrufoleranno nel territorio nemico e ruberanno bottino e informazioni su qualsiasi minaccia stia arrivando.

Da parte sua, il King’s Fall Raid è una delle esperienze più amate nella storia del franchise di Destiny e c’è stato molto dibattito nella comunità sul fatto che esso o Wrath of the Machine Raid sarebbero tornati durante il runtime dell’espansione Witch Queen. Dato che King’s Fall ha a che fare con Oryx, il dio fratello dell’alveare di Savathun, aveva senso solo che fosse l’attività di ritorno.

King’s Fall è un Raid molto più pesante dal punto di vista meccanico rispetto a Vault of Glass, ed è significativamente più lungo e complesso, quindi Bungie ha il suo lavoro da fare aggiornando l’attività al sandbox di Destiny 2. Sarà anche interessante guardare la prima gara al mondo, poiché tutti i veterani di Destiny 1 hanno più che familiarità con come battere Oryx e tutti i suoi servi.

Mentre King’s Fall si svolge sulla Dreadnaught, una nave paracausale attualmente abbandonata negli anelli di Saturno, non si sapeva se quel luogo avrebbe fatto più ritorno che come parte dell’incontro di apertura di King’s Fall. La Stagione degli Infestati ha visto il Leviatano tornare come spazio di attività e i giocatori hanno chiesto a gran voce che il Dreadnaught tornasse come zona di pattuglia da quando nuovi pianeti hanno iniziato a farsi strada in Destiny 2. Per quanto improbabile possa essere, il Raid da solo è destinato ad essere accolto a braccia aperte.