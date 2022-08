Il dataminer di Pokémon Go indica che un Battle Pass potrebbe essere in arrivo nel gioco

Un famigerato gruppo di data mining, noto come PokeMiners su Twitter, ha scoperto un nuovo oggetto nel file di Pokémon Go chiamato “Battle Pass Ticket”. Il biglietto è stato scoperto come parte del gioco intorno al 3 agosto e i dataminer non hanno specificato cosa comporta l’oggetto. Poiché si tratta di un biglietto, il biglietto Battle Pass molto probabilmente darà ai giocatori l’accesso a un evento imminente in cui possono ottenere oggetti. Niantic ha rilasciato in anticipo eventi con biglietti in Pokémon Go, a volte introducendo nuovi cosmetici esclusivi che i giocatori possono collezionare.

Il Battle Pass Ticket è stato probabilmente incluso nel gioco durante l’ultimo aggiornamento e sarà probabilmente disponibile per l’acquisto in una data non così lontana. Aspettati di sentire presto qualcosa di ufficiale da parte di Niantic, ma al momento il Battle Pass Ticket può essere scoperto solo tramite il data mining e non ti darà ancora accesso a nulla. Gli eventi a pagamento come i Battle Pass generalmente costano denaro reale per l’acquisto, quindi aspettati di vedere il nuovo Battle Pass Ticket mostrarsi nel negozio del gioco.

È stato aggiunto un nuovo oggetto chiamato “Biglietto Battle Pass”! — PokeMiners (@poke_miners) 4 agosto 2022

A volte, eventi speciali come Battle Pass sono quando i giocatori possono ottenere oggetti esclusivi come abiti, pose e costumi Pokémon. Tuttavia, altre volte Niantic ricompenserà i partecipanti all’evento con un surplus di oggetti comuni che i giocatori possono ottenere attraverso il normale gameplay, come poffin extra, incenso, Pokéball e Poké Coins. Possiamo solo aspettare e vedere cosa avrà il nuovo Battle Pass, ma in base ai commenti su PokeMiners Tweet, i fan non sono ottimisti sulle possibilità che il Battle Pass includa oggetti esclusivi.

I PokeMiner sono un gruppo molto apprezzato e in passato sono stati affidabili. Dataminano file di nomi, risorse e alcuni cosmetici per Pokémon Go. Sono quelli che di solito scoprono il tipo di pose e gli abiti Pokémon che arriveranno nel gioco prima che Niantic li annunci ufficialmente.