Il datamine di Fall Guys rivela il prossimo crossover di Sonic the Hedgehog

Il minatore di dati FGPancake ha rivelato oggi alcuni intriganti screenshot su Twitter che sembrano rivelare che il prossimo grande crossover di Fall Guys sarà con nientemeno che Sonic the Hedgehog. Nei loro Tweet, FGPancake condivide le immagini di un livello mai visto prima popolato da anelli e molle dall’aspetto familiare, presumibilmente chiamato “Bean Hill Zone” dopo il famoso livello di apertura di Sonic. Nei tweet successivi sono state anche rivelate l’icona Bean Hill Zone e la metà inferiore di alcuni costumi a tema Sonic.

Non ci sono ancora risorse per le cime, ma ecco i costumi della collaborazione di Sonic x Fall Guys. Super Sonic, Eggman e Tails. pic.twitter.com/PYZROgdZUf — 🏈 Pancake – Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) 30 giugno 2022

Solo i costumi per Super Sonic, Dr Robotnik e Tails sono stati apparentemente portati alla luce da FGPancake al momento, ma se questo evento dovesse essere un vero affare, è molto probabile che anche molti altri personaggi preferiti dai fan faranno il taglio, soprattutto considerando Sonic e Costumi Knuckles che erano stati precedentemente disponibili. Inoltre, non è ancora chiaro se ci saranno altri livelli a tema Sonic accanto alla Bean Hill Zone disponibili per giocare, anche se la probabilità che altri cosmetici ispirati all’iconica mascotte di Sega, come targhette ed emote, sembrino almeno alta.

I fan sembrano fiduciosi che questo aggiornamento arriverà ad agosto, ma al momento nulla è stato confermato né da Mediatonic né da Sega. Avrebbe molto senso per Fall Guys avere in programma qualcosa di grande per qualche mese, per continuare a cavalcare l’onda della sua rinnovata popolarità sulla scia del suo rilascio free-to-play.