Il crossover tra Fortnite e Dragon Ball porta skin, ricompense ed episodi gratuiti per Super Saiyan nel battle royale

I fan di Fortnite vengono serviti per uno dei più grandi eventi crossover del gioco, ma con la sua abbondanza di novità sfera del drago contenuto. Sebbene un trailer trapelato abbia già rivelato la sua collezione di skin, Epic Games ha confermato tutto ciò che l’evento contiene poche ore prima del suo rilascio. L’evento includerà sfide a tema Dragon Ball, ricompense gratuite e una mappa creativa che consentirà ai giocatori di guardare gli episodi completi Dragon Ball Super.

Le aggiunte più importanti all’evento non sono altro che nuove skin per Goku, Vegeta, Beerus e Bulma. Coloro che acquistano Goku o Vegeta possono anche accedere a tre stili, ognuno con diverse forme di Super Saiyan. Tuttavia, non avrai bisogno di V-Bucks per raccogliere tutte le chicche dell’evento. L’aggiornamento offre anche una serie di missioni “Power Unleashed” in cui i giocatori devono completare sfide, come raccogliere tutte e sette le sfere del drago, per aumentare i loro livelli di potenza e sbloccare 13 ricompense gratuite.

Ce n’è anche in abbondanza sfera del drago funzionalità per divertirti nel gioco. Per uno, i giocatori possono scoprire un nuovo oggetto capsula nelle sue modalità Battle Royale che presta loro l’iconico attacco Kamehameha di Goku o il suo Nimbus Cloud per volare intorno all’isola. Anche se i giocatori non troveranno queste capsule in modalità competitiva, Epic ha annunciato che il 18 agosto verrà aggiunta una nuova modalità competitiva Tournament of Power, con il proprio set di esclusive sfera del drago ricompense.

Coloro che vogliono prendersi una pausa dall’azione hanno anche l’opportunità di guardare uno dei sei episodi completi di Dragon Ball Super nella mappa del Festival degli episodi di Dragon Ball Super della modalità Creativa. La mappa può essere trovata nella pagina Scopri del gioco e sarà attiva fino al 17 settembre. Durante questo periodo, Creative ospiterà anche un’Isola dell’avventura di Dragon Ball, una creazione che consentirà ai giocatori di visitare luoghi memorabili come la casa di Goku e il Palazzo di Kami per provare un assortimento di minigiochi.