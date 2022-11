Il crossover NHL 23 mette in gioco The Mighty Ducks del film Disney

Fresco di FIFA 23è un crossover a tutto campo con Ted Lasso e i personaggi preferiti dai fan di quella serie, EA Sports e NHL 23 festeggerà il film di 30 anni Il Potente Anatre con diversi oggetti nelle modalità Ultimate Team e World of Chel della sim di hockey professionista.

Chiamato l’aggiornamento “Vola insieme”, i fan troveranno maglioni e pattini sia per The Mighty Ducks che per i loro rivali nel film, gli Hawks, sia in World of Chel che in Hockey Ultimate Team. Gli articoli cosmetici sono gratuiti e disponibili da martedì fino al 2 gennaio 2023.

Ciò sarà integrato da un Icon Choice Pack in HUT che comprende sei stelle dell’hockey che hanno giocato per il franchise di Anaheim della NHL, noto anche come The Mighty Ducks dal 1993 al 2006.

Purtroppo, né l’allenatore Gordon Bombay (Emilio Estevez) né nessuno dei suoi giocatori del film cult dello sport sono in gioco, anche se i maglioni da hockey per entrambe le squadre sono ricreazioni azzeccate. Le potenti anatre, che ha debuttato il 2 ottobre 1992, parla di un avvocato egoista e arrogante (Bombay) che diventa capo allenatore di una squadra giovanile di hockey dopo essere stato condannato al servizio civile per guida in stato di ebbrezza. La squadra perdente si riunisce, Bombay mette a tacere i suoi demoni personali dell’hockey e alla fine tutti vincono il big.

La Disney ha riportato il franchise nel 2021 con The Mighty Ducks: Game Changer su Disney Plus, che ha riportato Estevez nel suo ruolo da protagonista originale. La Disney era anche la proprietaria della franchigia di Anaheim quando la lega votò per espandersi alla fine del 1992. La società, in una sorta di promozione incrociata da sopracciglio, chiamò il nuovo club The Mighty Ducks of Anaheim (riflettendo l’impegno civico dell’azienda anche per mettere Anaheim sulla mappa).

Ribattezzato semplicemente “Anaheim Ducks” per la stagione 2006-2007, il club ha giocato la sua seconda finale della Stanley Cup e ha vinto il suo primo campionato, guidato da Teemu Selänne e Scott Neidermeyer, entrambi presenti nell’Icon Choice Pack.

NHL 23 lanciato il 14 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X.