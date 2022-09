Il crossover Core Keeper x Terraria porta un boss e un animale domestico in ogni gioco

Core Keeper è incentrato sull’esplorazione di grotte e sulla creazione di oggetti dalle risorse trovate durante il tuo viaggio. Anche le meccaniche di creazione di Terraria sono centrali nel gioco, mentre viaggi attraverso il suo mondo voxel a scorrimento laterale. Con tali premesse simili, un crossover sembrava inevitabile. Ora, lo sviluppatore di Core Keeper Pugstorm e il team di Terraria Re-Logic stanno finalmente collaborando.

La pagina dell’evento di Core Keeper su Steam ha l’annuncio. “Core Keeper e Terraria sono entrambi giochi sandbox incentrati sull’esplorazione e l’avventura”, si legge, “e abbiamo discusso con Re-Logic per un po’ di tempo sui modi in cui potremmo unirci per celebrare entrambi i giochi con le nostre rispettive comunità”. Si scopre che il modo migliore per farlo è semplicemente portare un mostro da un gioco all’altro.

A partire dal 26 settembre, King Slime di Terraria sarà disponibile come evocazione boss in Core Keeper. King Slime non è necessariamente il boss più difficile di Terraria, ma sarà comunque una bella sfida in Core Keeper. Pugstorm promette che vincere il combattimento ti ricompenserà con un bottino speciale: scommettiamo che è qualcosa di viscido. Per quanto riguarda Terraria, sta ottenendo Core Keeper’s Caveling come nuovo animale domestico. Normalmente un nemico comune in Core Keeper, questa sarà una versione speciale addomesticata che puoi manifestare con l’oggetto giusto. Nessuno degli sviluppatori ha rivelato come evocare la rispettiva nuova creatura, lasciando ai giocatori il compito di capire le cose quando sarà il momento. Detto questo, queste sono aggiunte permanenti ai rispettivi giochi, quindi non c’è fretta.

Sia Core Keeper che Terraria hanno avuto successo sin dal lancio. Core Keeper è ancora un titolo ad accesso anticipato, ma ha soddisfatto i suoi fan con grandi cali di contenuti come l’aggiornamento The Sunken Sea ed eventi a tempo limitato come The Great Egg Hunt. Terraria, nel frattempo, è stato un enorme successo, vendendo 35 milioni di copie a marzo 2021. Da allora, è diventato il primo gioco su Steam a raggiungere un milione di recensioni degli utenti, il tutto mantenendo una valutazione positiva.