Il creatore di Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, è stato arrestato per insider trading

Yuji Naka, il co-creatore di Sonic the Hedgehog ed ex capo dello sviluppatore Sonic Team, è stato arrestato per insider trading a Tokyo. La notizia, riportata per la prima volta dal sito di notizie giapponese FNN, è stata confermata dal quotidiano Asahi Shimbun in un servizio in lingua inglese.

Si presume che Naka abbia acquistato azioni dello sviluppatore Aiming all’inizio del 2020, sulla base di informazioni privilegiate secondo cui avrebbe sviluppato un gioco per dispositivi mobili Dragon Quest, Dragon Quest Tatto. A quel tempo, la partnership dell’editore Square Enix con Aiming sul gioco non era ancora pubblica e Naka stava lavorando a Square Enix su un platform sfortunato Balan Wonderworld.

L’unità investigativa speciale dell’ufficio del pubblico ministero del distretto di Tokyo, che ha effettuato l’arresto, ha affermato che Naka aveva acquistato 10.000 azioni di Aiming per circa 2,8 milioni di yen ($ 20.000) dopo aver appreso Dragon Quest Tatto alla fine di gennaio 2020, prima dell’annuncio del gioco il mese successivo. Il presupposto è che sperava di trarre profitto da un aumento del prezzo delle azioni dopo l’annuncio e il rilascio del gioco, anche se sulla base dei rapporti attuali, non è chiaro se abbia venduto le azioni.

L’arresto di Naka venerdì segue quello di altri due ex dipendenti di Square Enix il giorno prima con le stesse accuse. Gli investigatori affermano che Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki abbiano acquistato azioni Aiming per un valore di 47 milioni di yen ($ 336.000) tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, dopo che Suzuki ne venne a conoscenza Dragon Quest Tattodell’esistenza nel novembre 2019.

Secondo l’Asahi Shimbun, Sazaki e Suzuki hanno venduto le loro quote di Aiming dopo l’annuncio di Dragon Quest Tatto nel febbraio 2020, guadagnando decine di milioni di yen. Le fonti del giornale affermano anche che Sazaki era in realtà un membro del team di sviluppo congiunto su cui stava lavorando Dragon Quest Tatto. Sazaki ha ricevuto una menzione “Ringraziamenti speciali” nei titoli di coda per Balan Wonderworld.

Polygon ha contattato Square Enix per un commento. In una dichiarazione rilasciata a VGC giovedì, affrontando gli arresti di Sazaki e Suzuki, la società ha dichiarato:

Oggi, alcuni media hanno riferito che gli ex dipendenti di Square Enix erano indagati per sospetto insider trading. Abbiamo collaborato pienamente con le richieste della Securities and Exchange Surveillance Commission. Poiché l’indagine dell’ufficio del pubblico ministero del distretto di Tokyo è in corso, continueremo a collaborare pienamente con l’indagine. Ci rammarichiamo profondamente per la grande preoccupazione che ciò ha causato a tutti gli interessati. Abbiamo affrontato questo incidente in modo rigoroso, comprese le azioni disciplinari interne intraprese contro i sospetti dipendenti.

Naka ha co-creato la mascotte Sega Sonic the Hedgehog con l’artista Naoto Ohshima. Come capo programmatore nell’originale 1991 Sonic il riccio e i suoi sequel, è stato il codice di Naka che ha consentito la grafica fluida e in rapido movimento tipica del gioco. Naka ha lasciato Sega nel 2006 e ha trascorso un po’ di tempo come sviluppatore indipendente prima di unirsi a Square Enix nel 2018, dove ha collaborato nuovamente con Ohshima per sviluppare Balan Wonderworld.

Ma lo sviluppo del gioco non è andato bene. Balan Wonderworld è stato rilasciato nel marzo 2021 e ha ricevuto punteggi di recensioni scadenti e una controversia sulle sequenze lampeggianti che inducono convulsioni. Nell’aprile 2022, Naka ha rivelato di essere stato espulso dal progetto sei mesi prima della sua uscita, ha affermato di aver fatto causa a Square Enix per la sua partenza e si è scusato con i fan per lo stato “incompiuto” del gioco.