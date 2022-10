Il creatore di No Man’s Sky condivide la data di fine del gioco

Il cielo di nessuno è un gioco illimitato pieno di pianeti bizzarri e belli, forme di vita misteriose e missioni variegate. Sei anni dopo la sua uscita, il gioco continua a crescere e cambiare. Sebbene sia diventato sinonimo del concetto di arco di redenzione dello sviluppo, la verità è che Il cielo di nessuno ha superato quella narrativa stanca.

L’impegno di Hello Games nel rivedere e rivedere costantemente i vecchi sistemi significa che la galassia di Il cielo di nessuno è una delle esperienze più coese e coerenti in tutto il gioco online – e questo processo potrebbe continuare per sempre, purché tutti continuino a presentarsi per vedere come va a finire. Non è più un ritorno; Il cielo di nessuno si è assicurato il posto come fantastico simulatore spaziale.

Il cielo di nessuno sta arrivando su Nintendo Switch e il prossimo aggiornamento include una serie di modifiche ai sistemi principali e aggiornamenti sulla qualità della vita. Polygon ha parlato con Sean Murray, fondatore e amministratore delegato di Hello Games, dell’attuale successo del gioco e se può continuare ad aggiornarsi per sempre.

Aggiornamenti su aggiornamenti

Immagine: Ciao Giochi

Negli anni da allora Il cielo di nessuno è stato rilasciato, gli sviluppatori di Hello Games si sono guadagnati una reputazione per gli eccellenti aggiornamenti del gioco. Traggono ispirazione da una gamma di fonti, comprese le discussioni e i feedback dei fan.

“Quando facciamo un aggiornamento, abbiamo questi strumenti a nostra disposizione, questi pennelli. Quello che facciamo in un aggiornamento è prendere questi grandi pennelli e creare nuove parti dell’immagine con pennellate grandi e larghe”, afferma Murray. “Quindi, torniamo indietro in ogni aggiornamento, entriamo nei minimi dettagli e lo ombreggiamo un po’ di più, aggiungiamo un po’ più di dettagli perché abbiamo visto come i giocatori interagiscono con esso o abbiamo bisogno di un po’ più di sfumatura lì”.

Queste idee per gli aggiornamenti provengono da luoghi diversi. Per lo più, sono progetti di passione avviati da sviluppatori specifici del team. Altre volte, è una risposta alle richieste dei fan. “Non stiamo parlando con i carichi della comunità, ma stiamo ascoltando moltissimo”, dice Murray. “Normalmente viene da alcuni membri del team che sono entusiasti di qualcosa e ci lavorano. Ad esempio, con Switch, non inizia con me che entro in ufficio e dico: “Va bene ragazzi, ho bisogno di una versione Switch per giovedì”. In tutta onestà, è più probabile che io sia la voce nella stanza che dice ‘Non lo so, sembra piuttosto difficile. Siamo sicuri di volerlo fare?’”

Una volta che un progetto è uscito, Hello Games esamina il feedback dei fan. Murray nota che ogni mattina esamina le sue notifiche e le sue e-mail, leggendo gli account di diversi giocatori. Questo è un compito complesso, poiché le persone giocano Il cielo di nessuno diversamente: Un fotografo che vaga pacificamente per i pianeti avrà un punto di vista molto diverso rispetto a qualcuno che esplora fregate abbandonate o uccide le Sentinelle.

“Il brusio derivante dal rilascio di aggiornamenti e dal vedere quella reazione – a volte buona, a volte cattiva – è motivazionale. Il bene è come Ottimo, lo sto adorando! e puoi essere motivato da questo. Ma a volte è feedback negativo e quello è motivante perché entri e sei come — Cosa faremo? Dobbiamo risolvere la cosa in qualche modo — ed è eccitante.

Fine di No Man’s Sky?

Immagine: Ciao Giochi

“Ho lavorato [on No Man’s Sky] per 11 anni — tengo davvero al gioco in un modo molto genuino. Non credo sia sorprendente. Ma il modo in cui siamo impostati, funziona solo se le persone vogliono lavorarci su, e abbiamo giocatori e si stanno divertendo”, dice Murray. “Se una di queste due cose si ferma, non credo che sarebbe giusto per noi continuare ad aggiornarlo. E penso costantemente come quella voce scettica – Sicuramente entro il prossimo anno, tutti avranno smesso di giocarci. Sicuramente entro il prossimo anno il team non vorrà più lavorarci. Ora, ho sbagliato su questo per sei anni di seguito… ma a un certo punto, penso che sarà vero”.

Per ora, però, sembra che ci sia un sacco di benzina nel serbatoio. La funzione Esplorazioni relativamente recente è stata un ottimo strumento di inserimento per i giocatori, secondo Murray. Hello Games tiene traccia dell’attività dei giocatori su tutte le piattaforme. “La vera statistica a cui tengo, quella che mi fa alzare la mattina, è per quanto tempo le persone giocano”, dice Murray.

«Giorno uno, quando Il cielo di nessuno lanciato, le persone hanno giocato a lungo. Potrebbe non sembrare così lungo, ma il giocatore medio era tra le 20 e le 25 ore. Questo è più o meno giusto per la maggior parte dei giochi AAA”, aggiunge Murray. «Ora, tra sei anni, se ne prendi una copia Il cielo di nessuno sarà tre volte più di quell’importo. La nostra media globale di vita per la durata del gioco delle persone è aumentata di 10 ore nell’ultimo anno. Quindi non sono solo le persone che lo suonano, in media, per 10 ore in più, ma sono le persone che lo suonano così a lungo da far aumentare la media di 10 ore”.

Murray dice che è affascinante vedere crescere non solo l’interesse per il gioco, ma anche i giocatori che trovano modi diversi di occuparsi. “La cosa che mi piace in particolare è che non saranno d’accordo su nulla”, dice. “Ma cambiamo qualcosa nell’interfaccia utente, una piccola cosa, e l’intero Reddit sarà come, Infine! Abbiamo aggiunto un sacco di nuovi contenuti e sono tipo, No, ma c’è una piccola voce secondaria in un menu, questo è ciò su cui siamo tutti d’accordo. Lo amo.”