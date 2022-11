Il cosplay di Zelda e Link di Megan Fox e MGK è andato davvero bene

Link potrebbe essere l’eroe di Hyrule, ma nemmeno tutto il potere della Triforce può impedire alle celebrità di travestirsi da classico eroe dei videogiochi.

Giovedì, Megan Fox ha condiviso le foto di un servizio fotografico di Halloween con il suo ragazzo Machine Gun Kelly (MGK). I due hanno adottato un approccio più nerd con questo set di costumi e sono andati nei panni di Zelda e Link di The Legend of Zelda. Sembrano sbalorditivi, come al solito, anche se i costumi sono poco brillanti rispetto ad alcuni dei favolosi cosplay che sono abituato a vedere regolarmente.

Megan indossava un corsetto e una gonna decorata, lunga fino al pavimento, con lunghi spacchi, decorata con il simbolo della Triforza. I suoi tacchi dorati, alti fino alla coscia e allacciati, facevano capolino attraverso le fessure, e i suoi capelli erano biondi per l’occasione, acconciati per sembrare come se soffiassero il vento.

La versione di MGK di Link, d’altra parte, era un po’ meno stravagante e sembrava più un mashup di vestiti di tutti i giorni. MGK sembrava indossare pantaloni di jeans grigi consumati e una felpa con cappuccio sotto la tunica. Inoltre non brandiva la Master Sword, ma portava invece qualcosa che assomiglia più a un coltello gigante. Forse stava cercando una variazione più casual di Link, come quella di a Collegamento al passato?

La rivelazione completa arriva in un momento in cui i costumi delle celebrità non sono mai stati migliori. Halloween 2022 è stato un anno eccezionale per i secchioni. Megan Thee Stallion ha sbalordito i fan degli anime ovunque con il suo incredibile cosplay di Mirko Il mio eroe accademico. Doja Cat ha parlato con i fan di lunga data di Animal Crossing travestendosi da abitante del villaggio originale del gioco Game Cube del 2001. Tutti stabiliscono standard molto elevati. (Ciò include costumi non per videogiochi, come Heidi Klum che si dimena in tutti i nostri cuori dondolando un costume da verme bulboso.)

C’è qualcosa di sorprendentemente esilarante in tutto questo, ma il cosplay e il servizio fotografico si adattano alla coppia il cui personaggio pubblico è incentrato sulle loro eccentricità condivise. Una volta Fox ha detto che “si consumano il sangue a vicenda occasionalmente per scopi rituali”. Inoltre i due sembrano sostenersi a vicenda per i lati più nerd. Il film preferito di Megan Fox di tutti i tempi è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Inoltre, il brano di MGK “Daywalker!” contiene letteralmente un verso dello streamer e cantante CorpseHusband e il suo video musicale è lo streamer Valkyrae.