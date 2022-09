Il concerto di Genshin 2022 porterà la musica di Genshin Impact sul grande palco

Lo studio di gioco miHoYo ha annunciato un nuovo concerto Genshin online globale per il 2022. Il concerto sarà caratterizzato dalla musica di Genshin Impact, con la collaborazione di più musicisti e artisti. La performance è una collaborazione tra la Hollywood Chamber Orchestra e HOYO-MiX, uno studio musicale che ha contribuito a produrre la musica per il gioco. Il concerto durerà 75 minuti e un video completo sarà disponibile gratuitamente a mezzogiorno UTC sul canale YouTube di Genshin Impact.

Il direttore musicale della performance sarà Shiro Sagisu, un prolifico compositore giapponese che opera nell’industria musicale da oltre 40 anni e ha lavorato alle colonne sonore di film, giochi e spettacoli di anime. Sagisu è noto soprattutto per il suo lavoro Neon Genesis Evangelion, Candeggina, Shin Godzillae le Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo in Giappone. Il direttore del concerto di Genshin 2022 sarà Eímear Noone, nota soprattutto per il suo lavoro con Overwatch e Hearthstone.

Anche se il concerto sarà gratuito su YouTube, i giocatori di Genshin Impact possono generare un pass per il concerto sul sito Web di Genshin Concert 2022. Il pass per il concerto è digitale e fa parte di un nuovo evento nel gioco. I giocatori possono condividere il proprio pass per il concerto sul proprio account HoYoverse o sui social media. La condivisione di un pass per il concerto renderà un giocatore un partecipante di successo e verrà ricompensato con 20.000 Mora e 30 Primogem tramite il pacchetto regalo in-game inviato agli account dei giocatori.

Durante l’evento vengono quindi selezionati circa 500 partecipanti di successo. I selezionati riceveranno una confezione regalo Character Mood e un biglietto con ologramma commemorativo della serie Genchin Concert 2022. I vincitori possono scegliere la specifica confezione regalo Genshin Concert Series Character Mood che preferiscono nelle informazioni di consegna e ricevere un biglietto ologramma commemorativo dello stesso personaggio. L’evento dura dal 25 settembre alla fine del 1 ottobre. I 500 selezionati saranno annunciati il ​​2 ottobre prima del concerto.