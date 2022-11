Il compositore di Call of Duty: Modern Warfare 2 rinnega la colonna sonora, non tornerà in serie

Le colonne sonore sono sempre state un aspetto integrante di qualsiasi versione di Call of Duty. Ascoltare la musica orchestrale a strati che risuona a tutto volume in sottofondo in qualsiasi lobby di gioco è una tradizione pre-partita molto importante per tutti i giocatori di Modern Warfare. Per Modern Warfare 2, pubblicato di recente, tuttavia, potremmo sentire composizioni completamente diverse in Warzone 2.0 e futuri aggiornamenti di MW2 a causa della partenza della compositrice Sarah Schachner dal processo di creazione della colonna sonora.

Secondo un messaggio pubblicato da Schachner sul suo account Twitter, non comporrà più musica per la colonna sonora di Modern Warfare 2 a causa della dinamica di lavoro sempre più difficile che sta vivendo con il regista audio del gioco. La dichiarazione di Schnachner rileva anche che “al momento non è sicura dello stato e del piano di rilascio della colonna sonora” poiché le è stato tolto di mano.

