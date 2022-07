Il co-presidente di Naughty Dog parla delle voci sulla collaborazione tra Fortnite x The Last of Us

Sebbene Fortnite non sia estraneo a portare skin ispirate ai giochi PlayStation di prima parte, sembra che The Last of Us non sarà uno di questi. Una voce ha recentemente fatto notizia per aver affermato che i due protagonisti della serie, Ellie e Joel, sarebbero presto arrivati ​​al battle royale come cosmetici. Tuttavia, il direttore del gioco ha ora colto le chiacchiere, rivolgendosi ai social media per definirlo una “falsa voce”.

L’affermazione ha iniziato a fare il giro quando il co-conduttore di XboxEra Podcast Nick Baker ha affermato che una fonte gli aveva detto che Fortnite e The Last of Us avrebbero collaborato con l’introduzione delle skin di Joel ed Ellie nel battle royale. Baker non ha risposto al suo commento da allora, anche se il co-presidente di Naughty Dog e scrittore di The Last of Us Neil Druckmann si è rivolto a Twitter per schiacciare la voce poco dopo l’uscita del podcast.

tramite l’account Twitter di Neil Druckmann

“Amami un po’ di Fortnite… ma non ci sono piani per questo. Voce falsa”, ha scritto Druckmann in risposta a una clip pubblicata del podcast. Nonostante Fortnite abbia precedentemente introdotto altre importanti star di PlayStation come skin, come Nathan Drake e Kratos, una collaborazione con The Last of Us sarebbe sicuramente una stranezza. Per uno, per quanto spensierato sia il battle royale, è difficile immaginare che Fortnite includa personaggi del franchise probabilmente più oscuro di tutti.

Joel ed Ellie potrebbero non venire su Fortnite, ma si aspettano di vedere i due tornare alle loro radici quando The Last of Us Part I verrà lanciato su PS5 il 2 settembre e su PC in un secondo momento. Il remake del titolo originale arriverà con tre diverse edizioni, ognuna delle quali fornirà ai possessori armi e vantaggi esclusivi, tra cui molto altro. Il gioco in uscita ha persino dovuto affrontare perdite con presunti filmati che descrivono in dettaglio le sue meccaniche di combattimento e aggiornamento delle armi.