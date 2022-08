Il classico duo di cavernicoli ritorna in New Joe e Mac: Caveman Ninja

Un remake di Joe & Mac, sottotitolato Caveman Ninja, arriverà presto su hardware moderno. Microids, un editore francese, ha originariamente annunciato nell’ottobre 2021 che stava lavorando allo sviluppo di una nuova voce nella serie Joe & Mac con lo studio Mr. Nutz Studio. Lo sviluppatore ha ora rilasciato un trailer per il prossimo New Joe & Mac: Caveman Ninja, che uscirà a novembre.

Il gioco verrà lanciato con un’edizione T-Rex, che include una copia fisica del gioco, fogli di adesivi, figurine basate su vecchie immagini promozionali e un portachiavi 3D. Caveman Ninja arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Steam.

Caveman Ninja includerà un design nuovo di zecca e due nuove modalità di gioco che i giocatori potranno provare. Una modalità è solo una normale esecuzione arcade del gioco e l’altra è una versione più lunga di Arcade. Ci saranno anche una serie di altre modalità tra cui allenamento, boss rush, attacco punteggio e una modalità speedrun. La modalità cooperativa per due giocatori sarà disponibile in Joe & Mac: Caveman Ninja, sebbene il sito Web ufficiale di Microids non specifichi se la cooperativa funzionerà online o se sarà cooperativa da divano.

Imparentato: I 10 migliori giochi arcade

Il gioco originale Joe & Mac è stato rilasciato in Arcades nel 1991 e vedeva come protagonisti due uomini delle caverne che viaggiano nelle terre preistoriche per combattere contro i dinosauri e salvare le donne delle caverne. Il gioco si è rivelato popolare grazie alla sua presentazione assurda e al divertente platforming. Il gioco è stato poi portato su NES, Super Nintendo, Sega Genesis e Gameboy. Il gioco ha avuto abbastanza successo da generare due sequel: Congo’s Caper (etichettato Caveman 2 in Giappone) e Joe & Mac 2: Lost in the Tropics (noto anche come Joe & Mac 3 in alcune parti del mondo). Il franchise era rimasto per lo più inattivo dal 1994, ma l’originale Joe & Mac alla fine è arrivato sull’eShop di Nintendo Switch nel 2018.