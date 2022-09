Il CEO di PlayStation afferma che l’impegno di 3 anni di Call of Duty di Xbox non è sufficiente

Microsoft è ancora in procinto di acquisire Activision Blizzard e, mentre le autorità di regolamentazione stanno reprimendo Microsoft, anche PlayStation sta aumentando.

Tra le maggiori preoccupazioni espresse dalle autorità di regolamentazione c’era l’idea che alcune serie di giochi significative, in particolare il franchise di Call of Duty, una delle più grandi serie di giochi del pianeta, potrebbero diventare un’esclusiva della piattaforma per Xbox a seguito dell’acquisizione. Per aiutare a superare questa domanda, Xbox ha affermato in più impostazioni e modi che Call of Duty rimarrà disponibile su PlayStation.

Mentre la prima dichiarazione diceva solo che la serie sarebbe rimasta multipiattaforma per il resto dell’attuale contratto tra Activision e la società madre di PlayStation Sony. Lunedì, il presidente di Xbox Phil Spencer ha chiarito che Microsoft ha firmato un’offerta con Sony per mantenere il gioco anche su PlayStation oltre quel contratto. Questo accordo non doveva essere pubblico, secondo Sony, e non è ancora una garanzia sufficiente per il futuro.

“Non avevo intenzione di commentare quella che intendevo essere una discussione d’affari privata, ma sento il bisogno di mettere le cose in chiaro perché Phil Spencer ha portato questo nel forum pubblico”, ha dichiarato il CEO di PlayStation Jim Ryan in una dichiarazione alle imprese sito web incentrato sui giochi Industry.biz.

“Microsoft ha offerto a Call of Duty di rimanere su PlayStation solo per tre anni dopo la fine dell’attuale accordo tra Activision e Sony”, ha continuato Ryan. “Dopo quasi 20 anni di Call of Duty su PlayStation, la loro proposta era inadeguata su molti livelli e non teneva conto dell’impatto sui nostri giocatori. Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere l’esperienza Call of Duty della massima qualità e la proposta di Microsoft mina questo principio”.

Sebbene nessuno di questi accordi sia scolpito nella pietra, (a parte quello iniziale, che è stato concluso prima dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft) entrambe le società sono incentivate a continuare queste trattative semi-pubbliche. Per Microsoft, è un’opportunità per dimostrare alle autorità di regolamentazione che sta lavorando con Sony per assicurarsi che non monopolizzi franchise come Call of Duty, mentre Sony ha l’opportunità di ottenere un accordo più favorevole mentre Microsoft è sotto un po’ di pressione extra.