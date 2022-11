Il cast del grande successo

In questo articolo parleremo di tutto ciò che sappiamo sul cast di Il grande successo e anche la trama.

Introduzione-

Il grande successodiretto da Il regista di Hong Kong Che-Kirk Wong. Il film è stato girato nelle città canadesi di Hamilton e Pickering.

Trama del film-

Melvin Smiley gode di una bella vita grazie alle sue capacità di assassino a contratto, ma vive con una mentalità molto operaia, che è aggravata dai suoi continui sforzi per sostenere due relazioni amorose. Uno è con l’esigente e umiliante Chantel, che si rifiuta di riconoscere il suo lavoro, e l’altro è con Pam, che non ha idea di cosa faccia. Melvin è un po’ un pushover, si sforza di soddisfare tutte le aspettative di Chantel, anche le più stravaganti, e si ribalta ogni volta che uno dei suoi colleghi si prende il merito dei suoi successi. Melvin viene spesso mostrato mentre prende Maalox per curare un’ulcera crescente indotta dallo stress durante le prime scene, forse a causa della sua impotenza nello sforzo.

Sentendosi sottovalutati per il loro lavoro per il leader mafioso Paris, Smiley, Cisco, Crunch, Vince e Gump intraprendono un compito da soli, rapendo Keiko Nishi, la figlia adolescente del miliardario dell’elettronica locale Jiro Nishi, per un grosso riscatto. Sfortunatamente, la troupe non sa che Nishi è recentemente fallito a causa della sua impresa cinematografica senza successo e che il loro datore di lavoro Paris è il padrino della ragazza.. Melvin è costretto a nascondere la studentessa legata e imbavagliata nella sua proprietà per nascondere la sua esistenza a Pam e ai suoi genitori, che vengono a cena.

Melvin è dispiaciuto per Keiko e la libera dalla sua schiavitù. Nelle ore che seguono, sviluppano un legame mentre cenano insieme, che porta a una scena d’amore simile alla scena della ceramica di Ghost, ma che viene interrotta quando Keiko cerca di fuggire. Un frenetico Cisco spara a Gump dopo che Paris gli ha ordinato di trovare i rapitori della sua figlioccia, ma non prima di averlo indotto a coinvolgere anche Melvin nel rapimento.

La cena di Melvin con la famiglia di Pam viene interrotta da una squadra di assassini, provocando uno scontro a fuoco durante il quale Melvin scopre che Pam stava per rompere con lui a causa delle pressioni di sua madre, un’ebrea devota che è molto contraria al suo stare con Melvin, un Gentile. Il crescente amore reciproco di Melvin e Keiko ha portato a una relazione difficile, e lei e Melvin tentano di fuggire dal disastro mentre vengono inseguiti da Cisco. Melvin ha la possibilità di incontrare Chantel in mezzo alla confusione e alla fine coglie l’opportunità per affrontarla e porre fine alla loro relazione.

Cisco e Melvin litigano, che culmina in un negozio di video dove il sempre onesto Melvin si ferma per restituire una cassetta scaduta di King Kong Lives. Melvin accoltella Cisco al petto, ma non prima che Cisco abbia armato un ordigno esplosivo. Melvin esce dall’edificio, solo per essere accolta da Keiko, suo padre e Paris. Ritorna all’edificio, che è esploso.

Paris e Nishi annullano la caccia all’uomo, temendo che Melvin sia morto. Poco dopo, si scopre che Melvin è sopravvissuto, protetto dall’esplosione da un enorme film d’oro massiccio creato per il flop che ha posto fine alla carriera di Nishi. Melvin e Keiko si riconciliano e se ne vanno insieme, mentre Nishi recupera le sue perdite girando un film basato sulla storia della vita di sua figlia.

Cast di The Big Hit-

Melvin Smiley è interpretato da Mark Wahlberg

Mark Wahlberg è un attore, rapper e modello americano che è salito alla ribalta negli anni ’90 come “Marky Mark”. Ora è diventato un imprenditore, investitore e produttore di intrattenimento di grande successo. Mark Wahlberg ha un Patrimonio netto di 400 milioni di dollari.

Cisco è interpretato da Lou Diamond Phillips

Lou Diamond Phillips è un attore e regista americano con un patrimonio netto di 6 milioni di dollari. Il personaggio di Ritchie Valens nel film del 1987 “La bamba” è stato il ruolo decisivo di Lou Diamond Phillips. Altri crediti cinematografici includono “Alzati e consegna”, “Giovani pistole”, “Coraggio sotto tiro,” e il 33.” Phillips è apparso nella serie western “Longmire” e nel dramma procedurale “Prodigal Son” in televisione.

Pam Shulman è interpretata da Christina Applegate

Christina Applegate è un’attrice e ballerina americana con un patrimonio netto di $ 25 milioni. Sebbene Applegate abbia iniziato la sua carriera come attrice bambina in anni ’80, ha continuato a diventare uno dei volti più famosi di Hollywood con una serie di ruoli cinematografici di alto profilo. Ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui un Primetime Emmy Award e nomination sia ai Golden Globe che ai Tony Awards.

Parigi è interpretata da Avery Brooks

Avery Brooks è un regista, attore, educatore e cantante americano di talento e sicuro di sé. Il ragazzo è famoso per i suoi ruoli in programmi televisivi come “Star Trek: Deep Space Nine”, “Un uomo chiamato Falco,’ e ‘Spenser- In affitto.’ Brooks è apparso anche in altri film, tra cui “Uncle Tom’s Cabin”, ‘Storia americana X,’ ‘La storia di Ernest Green,’ ‘radica il dono,‘ e altri.

Crunch è interpretato da Bokeem Woodbine

Bokeem Woodbine ha un patrimonio netto di $ 3 milioni di dollari come attore cinematografico e televisivo americano. Bokeem Woodbine è nato ad HarlemNew York il 13 aprile 1973, a una madre attrice. Ha iniziato la sua formazione alla Dalton School di New York prima di trasferirsi alla Fiorello H. LaGuardia High School, dove si è laureato in musica strumentale ed è stato il cantante principale della band Mazard. Woodbine ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo all’età di 19 anni come controfigura e comparsa nel debutto alla regia di Ernest R. Dickerson, il successo hip-hop del 1992 “Succo,” con Tupac Shakur e Omar Epps.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto-

