Il cast completo della quinta stagione di ‘Animal Kingdom’

‘Il regno degli animali‘ è stata senza dubbio una delle migliori serie televisive degli ultimi anni. I fan sono spesso stupiti dalle storie affascinanti della serie, dal linguaggio spettacolare e da alcune sequenze d’azione davvero fantastiche. La stagione 5 dello show è in arrivo e i fan non vedono l’ora di vedere tornare le loro star preferite.

Mostra come ‘Padrino di Harlem,’ ‘Il peccatore’ e ‘Lutero,’ che sono stati estremamente popolari nella suddetta categoria, possono essere trovati su reti televisive e servizi di streaming. ‘Animal Kingdom’ è entrato a far parte del ristretto gruppo di programmi televisivi che saranno riconosciuti per la loro costanza in futuro.

Pope, Craig, Deran e J saranno alle prese con la morte di Puffo nella prossima stagione. Ma chi guiderà ora il gruppo? Sarà una prova di pazienza e relazioni mentre si sforzano di far risorgere la loro azienda dopo gli eventi del finale della quarta stagione.

Il cast della serie include alcuni degli artisti più dotati che lavorano oggi. Quindi, diamo un’occhiata al cast dello show.

Cast di Animal Kingdom-

1. Shawn Hatosy

La carriera di attore di Hatosy è iniziata nel 1995 con film come ‘Casa per le vacanze‘ e ‘Omicidio: la vita per strada’. L’attore ha continuato a fare ruoli cameo in numerose serie TV e film fino al 1996, quando ha ottenuto la sua prima parte significativa nel film ‘Dentro fuori.‘ In parti cruciali, l’immagine presentava anche Kevin Kline, Tom Selleck e Debbie Reynolds. Dall’altro lato, ha continuato ad apparire in serie televisive come “Law & Order”,La zona crepuscolare,‘ ‘CSI – Indagine sulla scena del crimine,‘ e ‘E.R.’

La sua interpretazione cinematografica rivoluzionaria è stata quella dell’agente John Madala nel film del 2009 “Public Enemies”. È apparso in film al fianco di Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard. Hatosy ha lavorato in gran parte in televisione dopo quel film. Nella serie televisiva “Southland”, ha anche interpretato il detective Sammy Bryant. Nel 2011, l’attore è stato nominato come miglior attore non protagonista ai Critics’ Choice Television Awards.

2. Ben Robson

Robson, che lo era nato il 4 febbraio 1984, ha iniziato la sua carriera come modello prima di passare alla recitazione. Nonostante il fatto che entrambi i lavori fossero molto diversi da quello che ha studiato al college.

Ha studiato economia all’Università dell’Inghilterra occidentale a Bristol. Robson ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2013 come cameo in ‘Dracula – Il Principe Oscuro.‘

3. Jake stanco

Weary aveva sempre aspirato a diventare un musicista e ha iniziato a creare e registrare la propria musica quando aveva 12 anni. Tuttavia, era attratto dalla recitazione e ha fatto il suo debutto nel 2004 con apparizioni in ‘Law & Order, Special Victims Unit’ e ‘Listen Up!’ Ha continuato a interpretare Luke Snyder nella serie TV “As the World Turns” per 58 episodi nel 2005. L’attore è stato elogiato per la sua interpretazione, ma ha deciso di abbandonare il programma dopo due anni.

Dopo aver fatto il suo debutto cinematografico nel 2008 come monitor di sala in Assassinio del presidente di una scuola superiore, Weary è stato scelto per il ruolo di Kevin, l’antagonista centrale del film ‘Fred – Il film‘ (2010), ‘Fred 2 – La notte del Fred vivente’ (2011), ‘Fred 3- Campo Fred‘ (2012) e l’adattamento televisivo di Nickelodeon, ‘Fred-The Show’.

Alcuni dei progetti in cui è apparso includono “It Follows”, “Intelligentone,‘ ‘Chicago Fire’, ‘Alla ricerca di Steve McQueen’, ‘È il secondo capitolo,’ e ‘Piccole graziose bugiarde.‘

4. Finn Cole

Cole, nato il 9 novembre 1995, ha seguito le orme del fratello maggiore Joe e ha intrapreso la carriera di attore. Joe lo ha aiutato a ottenere audizioni e a prepararsi per loro. Finn ha avuto l’opportunità di fare il suo debutto cinematografico nel 2012 con il film ‘Delinquente.’ È apparso nel film come comparsa. La sua grande occasione è arrivata nel 2014, quando è stato scelto per il ruolo di Michael Gray nell’acclamata serie ‘Peaky Blinders.’ Fa parte del cast principale dello spettacolo.

Nel frattempo, nel 2019, ha recitato in “Dreamland” con la candidata all’Oscar Margot Robbie. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, ma Robbie e Cole sono stati elogiati per le loro eccezionali interpretazioni.

L’attore è attualmente visto nel film “F9” nei panni del giovane Jakob Toretto. John Cena interpreta la versione precedente del personaggio.

3. Leila Giorgio

La giovane attrice australiana è la figlia della famosa coppia di celebrità Vincent D’Onofrio e Greta Scacchi. Ha iniziato a frequentare corsi di recitazione al Brighton College nel 2008, poi nel 2011 si è trasferita in Australia per studiare alla Sydney Film School.

George è stato un operatore di ripresa extra per il documentario ‘L’ultimo impresario’ nel 2013. Ha recitato al fianco di sua madre in ‘Il Gabbiano‘ per la Black Swan Theatre Company di Perth nel 2014.

Ci sono molte altre star del cast di questa serie che stanno andando alla grande nella loro vita personale e sullo schermo.

