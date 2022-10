Il capopalestra di Pokémon Scarlet e Violet Iono presenta la nuova rana elettrica, Bellibolt

Appena rivelato Pokémon Scarlatto e Viola La leader della palestra Iono ha fatto debuttare il suo partner Pokémon in una trasmissione in live streaming venerdì. Il nome del Pokémon più recente è Bellibolt e genera elettricità dalla sua pancia molto carina ed espandibile. In particolare, l’elettricità viene generata in quel cerchio giallo che sembra un ombelico, secondo la descrizione di YouTube di The Pokémon Company.

Bellibolt è una rana elettrica molto rotonda con due occhi adorabilmente piccoli e una grande faccina sorridente. Ciò significa che le protuberanze ai lati della sua testa non sono in realtà i suoi occhi, ma non sono solo decorazioni; è lì che viene espulsa l’elettricità.

Ecco cosa ha da dire The Pokémon Company su Bellibolt, tramite un comunicato stampa.

Bellibolt si espande e contrae il suo corpo elastico per generare elettricità in un organo che sembra un ombelico. L’enorme quantità di elettricità generata in questo modo viene quindi scaricata dalle due protuberanze su entrambi i lati della sua testa che assomigliano a bulbi oculari. I suoi veri occhi sono adorabilmente piccoli e rotondi. L’abilità di Bellibolt, Elettromorfosi, appare per la prima volta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetta. Bellibolt si carica quando viene colpito da un attacco, aumentando la potenza della successiva mossa di tipo Elettro che usa.​ Categoria: Pokémon EleFrog Tipo: elettrico​ Altezza: 3’11” (1,2 m) Il peso: 249,1 libbre. (113,0 kg) Capacità: Elettromorfosi / Statico

The Pokémon Company ha detto che è “difficile addestrare Bellibolt per iniziare una battaglia”, a meno che non venga attaccato prima. Una delle sue abilità, Electromorphosis, è nuova nella serie; carica Bellibolt quando viene colpito da un attacco, “aumentando la potenza della prossima mossa di tipo Elettro che usa”.

Iono e Bellibolt combattono fuori dalla Palestra Levincia di Paldea, ma Iono è più di una semplice capopalestra: è anche una streamer con una trasmissione in diretta chiamata “Iono Zone”. La Società Pokémon ha definito Levincia una delle “città di spicco” di Paldea.

Pokémon Scarlatto e Viola lancio su Nintendo Switch il 18 novembre. I giochi fanno parte della nona generazione del franchise Pokémon, trasportando i giocatori nella nuova regione di Paldea, che si ispira alla penisola iberica di Spagna e Portogallo.

The Pokémon Company ha già rivelato più di una dozzina di nuove creature di Paldea, tra cui Grafaiai, Fidough, Paldean Wooper, Cetitan, Cyclizar, Smoliv, Lechonk e Pawmi. Ci sono anche i nuovi antipasti – Sprigatito, Fuecoco e Quaxly – insieme ai Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon, oltre a Wiglett, un Pokémon dall’aspetto contorto che assomiglia molto a Diglett.