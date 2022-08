Il capo dello studio di Star Wars Eclipse continua a negare le accuse di un ambiente di lavoro tossico in azienda

Star Wars Eclipse, un nuovo gioco ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, è stato annunciato ai Game Awards lo scorso anno. Il gioco stesso sembra intrigante, ma lo studio dietro è stato oggetto di numerose controversie nel corso degli anni. In effetti, c’è stata una protesta subito dopo il reveal del gioco. Il fondatore dello studio David Cage ha negato le questioni responsabili della protesta e di recente ha raddoppiato questa posizione.

Cage parla della cultura del lavoro a Quantic Dream nell’ultimo numero di Edge Magazine (via Eurogamer). “Come qualsiasi organizzazione umana, non siamo perfetti in alcun modo”, ha detto Cage. “Ma siamo il tipo di studio che è stato descritto? I nostri dipendenti hanno detto più volte: non è vero. Ma dovevamo fare qualcosa per quello che veniva detto. Siamo stati così feriti da accuse specifiche che sappiamo essere sbagliate o false, che abbiamo dovuto difenderci”. Questa è una risposta simile a quanto è stato dato in passato.

Nello studio sono state avanzate accuse di cultura tossica sul posto di lavoro e bigottismo, spingendo un post sul blog con la promessa di creare “l’ambiente più sicuro” per i dipendenti. In particolare, non ha affrontato alcuna accusa specifica e ha invece elencato alcuni modi in cui Quantic Dream stava cercando di migliorare se stesso. Nella sua ultima dichiarazione, Cage ripete gli stessi punti di discussione mentre nega le accuse. “Metà dei nostri manager sono donne”, continua. “Abbiamo avuto dipendenti LGBT presenti a tutti i livelli dello studio sin dal primo giorno. Abbiamo un alto tasso di fidelizzazione in un settore in cui il fatturato è la regola. Di volta in volta, in sondaggi anonimi di terze parti, i dipendenti affermano di apprezzare l’atmosfera nello studio, il fatto che sia un luogo caldo e accogliente in cui lavorare”. Le sue parole sono in contrasto con ciò che gli estranei hanno detto e continuano a dire sul modo in cui opera Quantic Dream.

In effetti, queste controversie hanno portato a segnalazioni di problemi con le assunzioni dello studio. Pertanto, è stato riferito che Star Wars Eclipse non sarebbe stato rilasciato almeno fino al 2027. In linea con le altre sue risposte, lo studio ha smentito le voci su un ritardo.