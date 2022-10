Il bug di Overwatch 2 costringe alcuni giocatori ad acquistare skin

Overwatch 2 il rilascio ha colpito un altro intoppo nel suo lancio roccioso. Questa volta, i giocatori segnalano un bug che porta gli utenti ad acquistare accidentalmente oggetti come skin con la valuta di gioco, che non è rimborsabile.

L’utente di Reddit Dracyoshi ha pubblicato una lunga descrizione del bug su Sorvegliare subreddit. Fondamentalmente, sembra che il gioco continuerà a registrare i comandi da tastiera mentre gli utenti stanno chattando. Quindi le persone che stanno solo chattando nella Galleria degli eroi con gli amici potrebbero inserire sequenze di tasti che si traducono accidentalmente nell’acquisto di una skin. Dracyoshi finì accidentalmente per acquistare una skin di plutonio per 300 crediti legacy.

Questo errore era più lieve perché riguardava solo 300 crediti legacy, ma le risposte sul thread menzionavano esempi più estremi. Il commento in alto menzionava che hanno sbloccato accidentalmente la skin leggendaria di Kiriko per 1900 crediti. (Entrambi i poster menzionavano Crediti, che si riferiscono al saldo di ciò che i giocatori hanno riportato dall’Overwatch originale). Come funziona ora, le monete Overwatch sono la nuova valuta e costano circa $ 10 per 1.000 monete, quindi se dovessimo tradurre quel costo, questo utente ha speso accidentalmente circa $ 19 per la skin Kiriko che non voleva.

Sfortunatamente, tutte queste vendite sono permanenti. Quando Dracyoshi ha presentato una segnalazione al supporto di Blizzard, un rappresentante ha affermato di non essere in grado di offrire rimborsi o compensi per gli sblocchi effettuati con la valuta di gioco. “Tutti quegli sblocchi sono pensati per essere definitivi”, ha affermato il supporto. Quindi, per ora, i giocatori possono condividere il loro feedback tramite i forum del gioco.

Polygon ha contattato un rappresentante di Blizzard Entertainment per un commento e aggiornerà questo articolo non appena avremo notizie.

Blizzard Entertainment rilasciato Overwatch 2 martedì, e dal rilascio non sono mancati i problemi. Si sono verificati problemi con tempi di coda lunghi ed errori del server; i giocatori hanno segnalato di essere stati disconnessi dai giochi; e i progressi e gli oggetti dei giocatori, in alcuni casi, non sono stati riportati dal gioco originale. In un numero separato, Blizzard ha dovuto rinunciare a una funzione che richiedeva alle persone di registrare il proprio account con un numero di telefono. Blizzard Entertainment ha persino interrotto il gioco per quattro ore giovedì sera per implementare le correzioni al gioco.