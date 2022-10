Il Overwatch 2 Il bug Bronze 5 è stato corretto grazie all’ultimo aggiornamento del gioco di Blizzard, che ha infastidito le classifiche dei giocatori sin dal lancio.

Ci sono state molte speculazioni online per soluzioni temporanee da quando è apparso questo problema. Dalla raccolta di MMR (Match Making Ratings) all’incolpare degli attacchi DDoS di lancio, non c’è stata una soluzione solida per i giocatori.

Mentre Overwatch 2s implementazioni di gioco più sicure nascondere le statistiche agli altri giocatori, non è proprio questo il punto.

Il bug di Overwatch 2 Bronze 5 è stato risolto

Nella versione ufficiale di Overwatch 2 note di patch per l’aggiornamento 3.38, sono state implementate le seguenti correzioni per affrontare i problemi di classificazione:

Molti giocatori sono stati classificati troppo in basso durante la prima settimana di Overwatch 2, quindi stiamo implementando un potenziamento man mano che i giocatori continuano a giocare per le persone colpite da questo problema.

I giocatori che sono stati classificati troppo in basso potrebbero avere la sensazione di essere bloccati in questo grado. Andando avanti, i giocatori dovrebbero essere in grado di scalare i ranghi nel loro primo aggiornamento di rango supponendo che dovrebbero essere più alti in base alle loro prestazioni.

I giocatori che non si sono classificati non riscontreranno questo problema dopo questa patch.

Dalle note sulla patch sopra, è ovvio che i giocatori non hanno avuto alcuna classifica dal lancio del gioco di Overwatch 2. Ciò significa che i giocatori non saranno in grado di ottenere i relativi premi che coincidono con il posizionamento in classifica.

D’altro canto, ultimamente il gioco competitivo è stato inondato di armi d’oro grazie alle classifiche troppo generose. Sembra che questa patch debba ancora risolvere questo problema, il che probabilmente significa che il suddetto bug non è così diffuso come i problemi di basso rango.

Sembra che Blizzard sia sulla coda di questi problemi di lancio. C’è ancora la domanda sul perché le funzionalità principali come la classifica stiano avendo un lancio così approssimativo considerando il numero di beta test e il feedback coerente della community.

