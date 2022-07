Il battle royale di wrestling professionale Rumbleverse verrà lanciato ad agosto per PC e console

Rumbleverseil battle royale pro rasslin di Iron Galaxy ed Epic Games, ha una data di lancio: 11 agosto. Il gioco free-to-play, che unisce l’ultima fantasia di Ragazzi autunnali con la violenza dei cartoni animati di un PPV della WWE, sarà disponibile su PlayStation 4, Playstation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.

Rumbleverse è stato rivelato a dicembre durante i The Game Awards 2021. Il creatore del gioco, Iron Galaxy, è co-diretto da Adam Boyes (ex Sony Interactive Entertainment) e Chelsea Blasko, che a quanto pare hanno avuto l’idea per il prossimo grande progetto di Iron Galaxy dopo Estinzione. “’Dovremmo fare raslin””, ha detto Blasko, secondo Boyes, e così è stato.

In Rumbleverse, 40 combattenti si lanciano in una mappa battle royale e si eliminano a vicenda con attacchi in mischia, accumulando bottino per migliorare le loro statistiche mentre l’anello si restringe. La promozione di Iron Galaxy finora risiede nella follia esagerata dell’azione, con sbandieratori in costume che atterrano gomitate dalla cima dei grattacieli.

Il test di gioco pubblico iniziale per il “brawler royale” non è andato molto bene, tuttavia, e un mese dopo Iron Galaxy ha posticipato indefinitamente il lancio anticipato dell’accesso anticipato del gioco, inviando rimborsi a coloro che avevano acquistato in anticipo. Da allora, Rumbleverse ha ottenuto diverse sessioni di playtest per rafforzare l’esperienza.

RumbleverseLa prima stagione di Iron Galaxy inizierà una settimana dopo il lancio, afferma Iron Galaxy, con un Battle Pass che offre contenuti sbloccabili per personalizzare il tuo luchador. La modalità Duos del gioco sarà anche disponibile “per chiunque abbia la forza di scaricarla”, afferma lo studio, intendendo tag-team e azione in solitaria a Grapital City.

“Una cosa che abbiamo scoperto è che molte persone che sono giocatori di piattaforme pazzeschi, come i fan di Mario, Crash e Spyro, sono diventati i migliori giocatori, molto rapidamente”, ha detto a Polygon il co-CEO di Iron Galaxy Adam Boyes a dicembre. “Quindi è tanto, penso, su come ti muovi nel mondo quanto la tua integrità offensiva”.