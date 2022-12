Idris Elba rivelato nel nuovo trailer di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ai The Game Awards 2022

Il secondo trailer di Cyberpunk 2077: Libertà fantasmala prima (e unica prevista) espansione per il gioco di ruolo d’azione in prima persona del 2020 di CD Projekt Red Cyberpunk 2077, presentato in anteprima ai The Game Awards 2022 giovedì. Rivelato per la prima volta a settembre, il DLC vedrà il ritorno di V e Keanu Reeves che riprendono il ruolo di Johnny Silverhand mentre i due sono costretti a intraprendere una pericolosa missione per conto dei Nuovi Stati Uniti d’America.

In una svolta scioccante, il nuovo trailer rivela che V e Johnny chiederanno l’aiuto di un nuovo personaggio: Solomon Reed, un misterioso agente governativo interpretato da Idris Elba. Il trailer rivela anche che l’espansione avrà luogo in un’area mai vista prima conosciuta come “Dogtown”.

Cyberpunk 2077: Libertà fantasma uscirà nel 2023 e sarà disponibile per giocare su PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X.