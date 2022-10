I trasformatori arrivano in Magic: The Gathering con le carte a doppia faccia

Ascolta, Hasbro possiede entrambi Magia: The Gathering e il franchise Transformers. Perché non metterli insieme?

Hasbro ha annunciato venerdì le carte a tema Transformers, con IGN che ha rivelato ufficialmente sei delle nuove carte. Hasbro ha mostrato le altre nove carte sui social media e come parte delle sue Magia: The Gathering panel al PulseCon, che è fondamentalmente uno spettacolo di clamore per le nuove cose Hasbro.

Questa serie fa parte di Magia: The GatheringLa serie Universes Beyond, che è stata aggiunta in precedenza Fortnite e Street Fighter al gioco di carte. Sia Optimus Prime che Starscream riceveranno le proprie carte – a doppia faccia, quindi sono mostrate entrambe le trasformazioni – insieme ad altre 13 carte. Ciascuno dei Transformers ha due versioni delle proprie carte, normale e Shattered Glass, ad eccezione di Arcee.

Ecco l’elenco completo:

Optimus Prime

Stellecrema

Onda sonora

Affettatrice

Cimice d’oro

Guerra di fiamme

Ultra Magnus

Megatron

Jetfire

Blitzwing

Rachet

Ciclono

Preda

Blaster

Arcee

Le carte sono valide nei formati Commander, Legacy e Vintage e verranno inserite nei set per Magia: The Gathering‘S Le armi dei fratelli espansione. IGN ha chiesto se queste schede avrebbero mai ricevuto una versione in formato Standard e Hasbro ha detto di no, non in questo momento, ma hanno la tecnologia.

La guerra dei fratelli l’espansione dovrebbe essere rilasciata il 18 novembre.